BBB 26: Babu Santana choca ao revelar que ex-BBB recebeu 'presente' macabro pelo correio

Ator contou que colega de reality foi surpreendido após deixar o programa

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 15:30

Uma conversa aparentemente descontraída dentro da casa do BBB 26 ganhou contornos sombrios. Ao relembrar histórias do pós-confinamento, Babu Santana surpreendeu os colegas de reality show ao revelar que um ex-participante recebeu um presente macabro pelo correio.

O ator, que integrou o elenco do BBB 20, contou nesta terça-feira (27) que o episódio envolveu Victor Hugo, que também disputou aquela edição com ele. Segundo Babu, o ex-BBB decidiu criar uma caixa postal para receber presentes enviados por fãs e empresas, mas acabou se deparando com uma situação perturbadora.

"O Victor Hugo, quando saiu daqui, a gente começou a se comunicar, porque a gente tava recebendo muitos recebidos. Aí falei pra ele fazer uma caixa postal pra receber as coisas, em vez de ir pra sua casa e tal… chegou um recebido numa caixa: era um pombo decapitado. Macabro", relatou Babu.

A revelação causou espanto imediato entre os participantes e rapidamente repercutiu fora da casa. Nas redes sociais, internautas reagiram com choque e indignação diante do relato.

"Meu Deus, então essa história é real? Passada com a maldade do ser humano", escreveu uma usuária no X, antigo Twitter. Mas o hate no Victor Hugo sempre foi explícito. O povo às vezes se passa, BBB acaba e tem gente dodói que continua massacrando", comentou outra. "Ok que o cara era chato, mas não precisa tudo isso!", lamentou um espectador.

