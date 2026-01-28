Acesse sua conta
Reação da mãe de Juliano Floss ao saber que ele iria para o BBB 26 viraliza; VÍDEO

Vídeo mostra surpresa, preocupação e bom humor no momento em que o influenciador revela a novidade à família

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:41

Juliano Floss contando para a mãe que iria para o BBB 26
Juliano Floss contando para a mãe que iria para o BBB 26 Crédito: Reprodução/Instagram

A reação de Mariana Floss ao descobrir que o filho, Juliano Floss, estaria no BBB 26 conquistou as redes sociais. O momento foi compartilhado pela equipe do influenciador na última terça-feira (27) e rapidamente chamou atenção pela mistura de emoção, apreensão e muito carinho entre os dois.

No vídeo, Juliano cria suspense ao dizer que precisa contar algo importante. Primeiro, ele brinca afirmando que vai ser pai, mas logo desmente a "trollagem". Mariana pergunta se ele voltará para casa e se surpreende ao ouvir a resposta: "Não. Eu vou para uma casa, mas não vou voltar para casa. Eu vou para o BBB".

A reação inicial é de preocupação. Visivelmente apreensiva com a exposição do reality show, Mariana relembra a ansiedade que sentiu quando o filho participou da "Dança dos Famosos" e dispara, em tom bem-humorado: "Eu não aguento. Eu quase morri na Dança dos Famosos", arrancando risadas e deixando o momento ainda mais espontâneo.

Apesar do susto, a mãe logo demonstra apoio ao sonho de Juliano. Na legenda da publicação, a equipe do influenciador destacou o cuidado, o amor e a fé de Mariana diante do novo desafio do filho. "Como toda mãe que ama, ela ficou preocupada com a escolha e toda a exposição que o programa gera. Mas, acima de tudo, apoiou o filho nesse sonho, sabendo que muitas coisas incríveis ainda estão por vir. Afinal, como já diria o Gil: 'Andá com fé eu vou, que a fé não costuma faiá'", diz a legenda.

Juliano Floss foi o segundo participante do Camarote anunciado pela TV Globo no BBB 26. Aos 21 anos, o influenciador catarinense soma cerca de 20 milhões de seguidores nas redes sociais e ganhou projeção com vídeos no TikTok. Atualmente, ele namora a cantora Marina Sena e já teve outros relacionamentos conhecidos do público.

Tags:

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil Bbb26 Juliano Floss

