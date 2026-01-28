REALITY

Eliminado, Matheus aponta favorita ao prêmio do BBB 26 e admite erro com Ana Paula: 'Fui infeliz'

Ex-brother diz que se arrepende de declarações e que não quer levar mágoas para fora da casa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 06:42

Matheus, pipoca entrou no BBB26 através do Quarto Branco Crédito: Divulgação/Globo

Fora do BBB 26, Matheus Moreira teve que encarar o que evitou durante boa parte do jogo: o VAR das próprias falas. Eliminado na noite desta terça-feira (27), com rejeição alta, o ex-participante participou do Bate-Papo BBB, comandado por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, e acabou admitindo que errou ao comentar a relação entre Ana Paula Renault e Milena Lages.

Ao assistir novamente à cena da treta que marcou sua trajetória no reality, Matheus foi direto: reconheceu que se expressou mal e que se arrepende das palavras escolhidas.

"Eu coloquei errado, totalmente errado. Revendo agora, vejo que expressei pensamentos intrusivos de uma forma equivocada", disse. Segundo ele, o incômodo vinha da postura de Ana Paula dentro da casa. "Eu via uma soberania dela no jogo, aquilo me incomodou. Me senti induzido a concordar com coisas antes mesmo de ter um embate no Sincerão", completou.

Em seguida, Matheus fez questão de elogiar Milena e reforçar que nunca quis diminuir a sister. "Eu me arrependo da palavra que usei. Poderia ter escolhido outras. A Milena tem um brilho enorme, uma capacidade gigantesca. Pra mim, ela é favorita a ganhar o programa", afirmou. No entanto, voltou a dizer que acredita que ela acaba sendo "ofuscada" pela veterana.

Um dos pontos mais sensíveis da conversa foi quando Matheus falou sobre o impacto de suas falas fora da casa, especialmente por irem contra pautas que ele diz defender na vida real. "Fico triste de ter sido enquadrado por causas que eu levanto. Sou responsável pelo que falei", reconheceu.

2.º Paredão do BBB 26 1 de 3

Sobre o termo "patroa", que gerou grande repercussão negativa, ele tentou esclarecer: "Quando falei isso, quis dizer que ela era líder do grupo, a 'patroa' do exército dela. Não que a Milena servisse a ela. Fui infeliz na minha fala", reforçou.

Matheus também contou que se sentiu pressionado em conversas com Ana Paula, principalmente quando assuntos como política surgiam. "Eu queria evitar isso dentro da casa. Senti que a Milena se sentia segura com a Ana Paula, como uma intérprete dela ali", explicou.

Dançarino de Pedro Sampaio diz ter provocado Matheus na festa do BBB 26 1 de 12

Ao final do bate-papo, o ex-brother deixou claro que quer virar a página. "Não conheço a Ana Paula aqui fora. Não quero levar rancor. Quero me libertar desses sentimentos", concluiu.

Matheus deixou o BBB 26 com 79,48% dos votos, após um mês marcado por conflitos, falas controversas e até repercussões fora do programa. Durante sua passagem, acumulou críticas do público, embates com veteranos e denúncias envolvendo declarações consideradas ofensivas.