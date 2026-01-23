Acesse sua conta
Matheus dispara contra Ana Paula no BBB 26: 'Muito extremista, tóxica'

Brother questionou força da rival fora do confinamento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11:18

Matheus voltou a falar sobre Ana Paula Renault no BBB 26
Matheus voltou a falar sobre Ana Paula Renault no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Matheus voltou a criticar Ana Paula Renault no BBB 26 e fez comentários duros sobre a postura da sister dentro e fora do jogo. Em conversa com outros participantes, o brother questionou a força da rival junto ao público e citou divergências relacionadas ao posicionamento político da jornalista.

"Não acho que ela está tão forte assim lá fora. Tem muita gente que não concorda com as ideias políticas dela, ainda mais a galera da bola, por exemplo. Os empresários não concordam", opinou.

Na sequência, Matheus subiu o tom ao falar sobre a convivência com Ana Paula. "Tem poucas coisas que concordo com ela, mas ela é muito extremista, ela é uma pessoa que não sabe dialogar, que é tóxica", declarou.

Edilson Capetinha ponderou que o público que acompanha o reality não necessariamente discute política. "Ela tem seu público em BBB. Esse público de política não é público de BBB, nem assiste. Acho que esse público de BBB é outro", avaliou.

Em outro momento, Edilson afirmou que o clima na casa costuma ser respeitoso. "Todo mundo aqui trata todo mundo bem", disse. Matheus, porém, discordou e reclamou da jornalista. "Vocês passam muito pano pra Ana Paula. Vocês sabem que ela é jogadora, mas as coisas que ela faz são um bagulho de tu nem ficar no ambiente. Ela é insuportável", disparou. "Se você ficar comprando briga à toa, é fod*", respondeu o ex-jogador.

Paulo Augusto também participou da conversa e fez uma observação sobre as relações da sister fora do confinamento. "A Ana Paula não faria amizade com uma pessoa tipo a Milena lá fora", afirmou. "Óbvio", concordou Matheus.

Capetinha analisou a postura de Ana Paula no jogo. "A pessoa mais propícia para ela mexer era eu. Veja se ela mexe comigo. Ela ia querer força, fama, mostrar que é arretada. (...). Ela [Ana Paula] joga veneno pra todo mundo. Se você cair no veneno dela... se você falar qualquer coisa errado, ela vem com contradição. E, se você não argumentar bem, você acaba ficando errado", disse.

Brigido também demonstrou incômodo. "Ela não chegou onde ela chegou à toa, não", comentou. "São uns retardados", afirmou Matheus. "Muita gente compra as ideias dela", opinou o empresário amazonense.

O clima seguiu pesado. "Eu não suporto essa mulher", pontuou o bancário. "Eu também não", respondeu Brigido. Matheus concluiu dizendo que não fugiria de um embate direto no jogo. "E eu queria ir num Paredão com ela, se eu tivesse que sair, eu saia de cabeça erguida".

