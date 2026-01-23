Acesse sua conta
Enquete BBB 26: quem Babu Santana deve indicar ao Paredão?

Novo Líder da semana, Babu montou 'mesa tática' e revelou quatro nomes que estão na mira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 10:21

Babu venceu prova do Líder
Babu venceu prova do Líder Crédito: Divulgação

Depois de vencer a Prova do Líder em uma disputa intensa, decidida nos duelos finais, Babu Santana conquistou não só o quarto mais cobiçado da casa, como também um poder que pode mudar os rumos da edição.

Imune nesta semana, o novo Líder já garantiu sua permanência fora do segundo Paredão do programa, que será formado no próximo domingo (25). Mas se engana quem acha que ele vai aliviar para alguém. Sozinho no quarto do líder, Babu passou horas analisando o tabuleiro do jogo, montou sua famosa 'mesa tática' e deixou claro quem entrou de vez no seu radar.

1 de 25
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy

Segundo o ator, quatro nomes chamaram sua atenção negativamente: Jonas Sulzbach, Paulo Augusto Carvalhaes, Samira Sagr e Brigido Neto. O motivo? Para ele, o grupo 'arrumou intrigas' dentro da casa e vem jogando de forma questionável.

E a decisão promete pesar ainda mais. Tadeu Schmidt revelou a Maxiane uma informação crucial: nesta semana, o indicado pelo Líder não terá direito à prova Bate-Volta. Ou seja, quem Babu escolher vai direto para a berlinda e ficará nas mãos do público.

Quem Babu deve mandar direto ao Paredão? VOTE!

