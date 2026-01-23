BBB 26

BBB 26: Dinâmica da semana vai mandar alguém para o Paredão nesta sexta-feira (23); entenda o que vai rolar

Semana do BBB 26 terá Anjo Autoimune e Caixas-Surpresa; saiba tudo

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 09:44

Tadeu Schmidt Crédito: Globo/Reprodução

O Big Brother Brasil 26 vai ser agitado nesta sexta-feira (23). O dia vai inaugurar uma nova dinâmica do reality show, com as caixas-surpresa. Tadeu Schmidt adiantou a novidade na última quinta-feira (22), quando explicou o que acontecerá ao longo desta semana no programa. A nova rodada do jogo iniciou com a vitória de Babu Santana na Prova do Líder.

A nova dinâmica distribuirá algumas consequências aos brothers e sisters, dependendo de quem pegar cada caixa. "Como resultado, uma pessoa vai ao Paredão, outra vai perder o voto do próximo Paredão, outra vai ter voto valendo peso dois e outra pessoa vai ganhar o poder de vetar o voto de alguém", explicou Tadeu.

Ainda de acordo com o apresentador, o Anjo da semana será autoimune e não pode ser votado na formação do próximo Paredão, no domingo (25). Essa pessoa ainda terá a chance de conseguir imunizar um aliado. "No domingo, durante o Presente do Anjo, o jogador que for o Anjo da semana vai poder escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma imunidade para alguém".

O Paredão será triplo, formado pelo mais votado da casa, o indicado do Líder e quem se der mal na dinâmica das caixas-surpresa. Como Maxiane recebeu de informação privilegiada, não haverá prova bate e volta dessa vez. A sister chegou a guardar a informação por alguns dias, mas revelou aos seus aliados qual era o segredo que guardava.

"À noite, temos a formação de um Paredão triplo, que vai ser assim: Anjo Autoimune, e, dependendo do que ele escolher, podemos ter mais uma pessoa imunizada por ele; um jogador já vai estar no Paredão por conta da dinâmica das Caixas-Surpresa; e teremos mais um emparedado pelo Líder e outro pela casa. Como vocês já sabem, nesta semana não temos Prova Bate e Volta. Esta foi a informação privilegiada que a Maxiane recebeu na terça-feira passada. Então, os três emparedados vão direto ao Paredão e, na terça-feira, um deles deixa o programa", contou Tadeu.