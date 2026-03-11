Acesse sua conta
Enquete Oscar 2026: Qual filme merece levar o prêmio de Melhor Filme Internacional?

A maior premiação do cinema acontece em 15 de março

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de março de 2026 às 09:31

Filmes indicados ao Oscar 2026 Crédito: Reprodução

A contagem regressiva para o Oscar 2026 já começou. A maior premiação do cinema acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, a partir das 22h (horário de Brasília), e promete uma disputa intensa na categoria de Melhor Filme Internacional.

A apresentação será por conta do comediante Conan O'Brien. No Brasil, o evento será transmitido pelo HBO Max, TNT e Globo.

Entre os concorrentes, O Agente Secreto aparece como um dos nomes mais comentados da temporada. O longa brasileiro não concorre apenas como filme internacional, como também garantiu indicações em outras categorias importantes, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Wagner Moura.

Confira os indicados a Melhor Filme Internacional no Oscar 2026

O Agente Secreto - (Brasil), de Kleber Mendonça Filho por Reprodução
It Was Just an Accident (Foi Apenas Um Acidente) - (França), de Jafar Panahi por Divulgação
Sentimental Value (Valor Sentimental) - (Noruega), dirigido por Joachim Trier por Divulgação
Sirāt - (Espanha), de Oliver Laxe por Divulgação
The Voice of Hind Rajab (A Voz de Hind Rajab) - (Tunísia), dirigido por Ridha Behi por Divulgação
1 de 5
O Agente Secreto - (Brasil), de Kleber Mendonça Filho por Reprodução

O feito aumenta ainda mais a expectativa do público brasileiro. Muitos críticos já apontam o longa como a maior chance de vitória do país desde Central do Brasil, indicado ao Oscar em 1999.

Outro destaque da categoria é 'Foi Apenas Um Acidente', dirigido por Jafar Panahi. O filme chega à premiação impulsionado pela Palma de Ouro conquistada no Festival de Cannes de 2025.

Já 'Valor Sentimental', do diretor Joachim Trier, conhecido por 'A Pior Pessoa do Mundo', também vem recebendo elogios da crítica e conseguiu indicação inclusive na categoria principal de Melhor Filme.

Outro título que tem emocionado é 'A Voz de Hind Rajab', produção tunisiana inspirada em acontecimentos reais da guerra em Gaza e que tem sido destaque em diversos festivais internacionais.

Indicados a Melhor Filme Internacional no Oscar 2026

  1. O Agente Secreto - (Brasil), de Kleber Mendonça Filho
  2. It Was Just an Accident (Foi Apenas Um Acidente) - (França), de Jafar Panahi
  3. Sentimental Value (Valor Sentimental) - (Noruega), dirigido por Joachim Trier
  4. Sirāt - (Espanha), de Oliver Laxe
  5. The Voice of Hind Rajab (A Voz de Hind Rajab) - (Tunísia), dirigido por Ridha Behi

Antes da cerimônia oficial, queremos saber a opinião do público. Entre os indicados, qual filme você acha que merece vencer o Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional?

Vote na enquete

