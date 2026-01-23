Acesse sua conta
Mãe do filho de Jonas, do BBB 26, abre o jogo sobre a relação com o brother

Natália Vieira deu detalhes sobre a convivência, guarda do filho e a parceria construída ao longo de quase 11 anos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 10:19

João Lucas é filho de Jonas Sulzbach e Natália Vieira
João Lucas é filho de Jonas Sulzbach e Natália Vieira Crédito: Reprodução/Instagram

Natália Vieira, de 38 anos, tem acompanhado de perto a segunda participação de Jonas Sulzbach no Big Brother Brasil. Mãe de João Lucas, de 10 anos, único filho do modelo e influenciador, ela abriu o jogo sobre a dinâmica familiar, que, embora não envolva romance, é marcada por carinho e colaboração.

"Ao longo desses quase 11 anos a gente criou uma amizade muito sólida na base do respeito e compreensão, compartilhamos absolutamente tudo sobre a criação do João e tem dado super certo. Ele sempre se fez muito presente na vida do João, visita com frequência, faz videochamadas semanalmente e trocam mensagens diariamente", contou, em entrevista à Quem.

Por conta da distância entre Minas Gerais e São Paulo, Natália detém a guarda do menino. Ainda assim, isso nunca afetou o vínculo entre pai e filho. Ela fez questão de ressaltar a participação ativa de Jonas em todas as fases da vida do garoto.

"Como pai, eu acredito que Deus caprichou com a gente. Ele é um superpai, acompanhou todas as fases de crescimento do João, nunca faltou a nenhum aniversário, participa de vários eventos de família, da escola, primeira comunhão, e todos os marcos importantes da vida do João Lucas. A primeira vez que o João Lucas andou, inclusive, foi para os braços dele, quando ele estava com 1 aninho. Foi um momento muito emocionante", relembrou.

Para Natália, o reality deve revelar ao público um lado de Jonas que até então ficava restrito à família. "Ele é exatamente daquela forma, uma pessoa coração, prestativo, atencioso, carinhoso, brincalhão, tem aquela risada gostosa que deixa o ambiente leve", descreveu.

A entrada de Jonas no BBB 26 pegou muita gente de surpresa, inclusive o próprio filho. Natália explicou que João Lucas só soube da participação do pai nos momentos finais, como estratégia para evitar vazamentos antes do anúncio oficial. Mesmo assim, o menino está empolgado e acompanha de perto a trajetória do pai no programa. Natália conta que faz uma curadoria do conteúdo que o filho assiste, mas garante que a torcida é intensa.

"Tenho tentado acompanhar o máximo que consigo, estamos torcendo muito! O João, eu tenho dado uma filtrada no conteúdo, eu seleciono o que ele pode ver. As provas ele tem assistido a todas, sempre na torcida pelo pai. Ele está amando acompanhar", revelou.

