BBB 26: Maxiane revela informação confidencial a aliados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 10:43
Maxiane decidiu revelar aos aliados qual foi a informação confidencial que recebeu no BBB 26 antes da eliminação de Aline Campos. A conversa aconteceu após a vitória de Babu Santana na Prova do Líder, quando os participantes começaram a discutir os próximos passos do jogo.
A sister contou o que sabia para Breno, Marcelo, Marciele, Samira, Ana Paula e Milena. "Não vai ter Bate-Volta, essa é a informação que [recebi]", disparou. "Não podemos mais contar com isso", emendou Marciele.
Ana Paula Renault fez procedimentos estéticos antes de entrar no 'BBB 26'
Diante da revelação, Ana Paula destacou a importância de escolher bem o alvo da votação. "Então a gente tem que ser tiro certeiro. Você fala dos nossos votos em conjunto, né? O Babu acho que indica a Sol", opinou.
Marciele, no entanto, apontou outro cenário possível. "Não, porque ela não tem chance de sair, o Marcelo ouviu a conversa", afirmou. Maxiane pediu segredo sobre informação: "Mesmo se explodir, não vai contar isso pra ninguém, tá?".
Pouco antes, Breno e Marcelo já haviam sido informados por Maxiane sobre o dado privilegiado. Na ocasião, o biólogo sugeriu que o grupo priorizasse o voto em Matheus e, em um segundo momento, em Brigido.