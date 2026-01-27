Dançarino de Pedro Sampaio explica provocação a Matheus no BBB 26: 'Olhando pro homofóbico'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11:44
O show de Pedro Sampaio, Melody e Kelly Key acabou virando combustível para mais uma treta fora e dentro da casa e o pivô foi um dançarino que decidiu transformar coreografia em recado.
Quem roubou a cena foi Riquencio, conhecido como Rique, integrante do balé de Pedro Sampaio há cerca de três anos. Durante a música "Sequência Striptease", ele surgiu no palco usando apenas cueca e calcinha, como parte da performance já conhecida do show. O que incendiou as redes foi a atitude seguinte: ao reagir ao vídeo que viralizou, o próprio dançarino afirmou que puxou a peça íntima encarando Matheus, participante do grupo Pipoca.
A declaração foi interpretada como provocação direta. Isso porque o brother já estava no centro de uma controvérsia dentro da casa após falas e gestos que colegas consideraram homofóbicos. Em publicação nas redes, Rique foi direto ao ponto e disse ter feito o gesto "olhando pro homofóbico do Matheus", deixando claro que a ação não foi aleatória.
Riquencio soma mais de 160 mil seguidores no Instagram e também atua como influenciador. Ele costuma mostrar bastidores de shows, treinos e um detalhe que virou sua marca registrada: a coleção de sungas. Segundo o próprio, o estilo vem de antes da fama. Ele já usava as peças em aulas de dança, pole e até no dia a dia. Muita gente também lembra dele no clipe de “Jet Ski”, parceria de Pedro Sampaio com MC Meno K e Melody, onde o visual ousado já chamava atenção.
Mas por que o clima está tão tenso? Dentro da casa, Matheus foi acusado por Marcelo de ter feito gestos considerados ofensivos ao imitar trejeitos durante um desfile entre os participantes. Marcelo, que é gay, relatou desconforto, chorou e disse ter se sentido atingido pela atitude.
Matheus negou ter tido intenção homofóbica.