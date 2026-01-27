Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (27) prometem prosperidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 07:20
Se você sente que a semana começou precisando de um pouco mais de "chão", a terça-feira, 27 de janeiro de 2026, chega com a resposta. Enquanto o Sol em Aquário nos empurra para a liberdade, a Lua em Touro faz um ajuste perfeito com Vênus, nos lembrando de que o real valor está no que é concreto.
Sabe aquele projeto que estava parado ou aquela aposta que você sempre quis fazer? O céu de hoje favorece quem age com estratégia e pé no chão. É o momento de trocar o "talvez" pela segurança. Confira o que os astros reservam para o seu coração, seu bolso e, claro, os números que podem te dar aquela forcinha na lotérica:
