Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (27) prometem prosperidade

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 07:20

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você sente que a semana começou precisando de um pouco mais de "chão", a terça-feira, 27 de janeiro de 2026, chega com a resposta. Enquanto o Sol em Aquário nos empurra para a liberdade, a Lua em Touro faz um ajuste perfeito com Vênus, nos lembrando de que o real valor está no que é concreto.

Sabe aquele projeto que estava parado ou aquela aposta que você sempre quis fazer? O céu de hoje favorece quem age com estratégia e pé no chão. É o momento de trocar o "talvez" pela segurança. Confira o que os astros reservam para o seu coração, seu bolso e, claro, os números que podem te dar aquela forcinha na lotérica:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Hoje o papo é sério: menos promessas e mais atitudes. No amor, mostre com gestos o que você sente. Na vida financeira, feche a torneira dos gastos impulsivos e foque em organizar seu orçamento. A sorte sorri para quem planeja.
  • Números da sorte: 12, 34, 50

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Com a Lua visitando o seu signo, você está com um brilho que não passa despercebido. Use esse magnetismo para conquistar o que deseja. No trabalho, sua paciência para terminar o que os outros deixaram de lado será seu grande diferencial.
  • Números da sorte: 2, 22, 47

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    O dia pede um pouco mais de recolhimento. No amor, um programa a dois, longe de barulho, será revigorante. No trabalho, a estratégia é o silêncio: planeje seus próximos passos nos bastidores e deixe para anunciar quando tudo estiver firme.
  • Números da sorte: 9, 18, 55

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    O carinho hoje vem dos amigos. Deixe que as pessoas que você confia tragam aquele conforto para o seu coração. No trabalho, uma conversa informal no café pode ser a faísca para uma solução genial que você tanto buscava.
  • Números da sorte: 7, 21, 43

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • Sua competência está gritando e os chefes estão de olho. Só não esqueça de dar um beijo em quem te espera em casa; não deixe o sucesso profissional apagar o brilho do seu relacionamento.
  • Números da sorte: 1, 15, 30

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Que tal sair da bolha? O dia favorece o aprendizado e novas experiências. Se puder fazer um curso ou planejar uma viagem, vá em frente. Novos ares trazem novas perspectivas, inclusive para os seus negócios.
  • Números da sorte: 5, 27, 59

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Dia de faxina emocional! Deixe velhos hábitos no passado e renove a chama da paixão. No lado financeiro, o momento é de transformar parcerias e usar sua diplomacia nata para equilibrar os lucros.
  • Números da sorte: 8, 26, 44

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Sozinho você vai rápido, mas acompanhado você vai mais longe. O foco hoje são as parcerias e o diálogo. É um dia maravilhoso para selar acordos ou fortalecer aquele laço especial com quem você ama.
  • Números da sorte: 13, 31, 52

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    A beleza está nos detalhes. Hoje, a rotina não precisa ser chata se houver cumplicidade. No trabalho, sua produtividade vai surpreender; você está afiado para resolver aquelas questões técnicas que ninguém quer pegar.
  • Números da sorte: 4, 20, 39

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    A sorte está do seu lado. O romance e a diversão ganham um impulso especial hoje. No trabalho, deixe a criatividade fluir; aquela ideia "fora da caixa" pode ser o seu próximo grande acerto.
  • Números da sorte: 3, 17, 48

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Seu refúgio hoje é o seu lar. Fortalecer as bases com a família trará a paz necessária para você produzir melhor. É um ótimo dia para organizar seu cantinho de trabalho ou cuidar de assuntos imobiliários.
  • Números da sorte: 6, 29, 54

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    A comunicação está muito clara, o que facilita na hora de resolver mal-entendidos. Ótimo dia para vendas e para trocar informações que podem valer ouro no futuro.
  • Números da sorte: 11, 33, 60

