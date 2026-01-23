NOVELA DAS 6

Perdeu a semana? Veja o resumo completo de 'Êta Mundo Melhor!' (19 a 24 de janeiro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11:12

Dita (Jeniffer Nacimento) e Candinho (Sergio Guizé) se casam e têm lua de mel no Rio de Janeiro - Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

A semana foi intensa e o clima esquentou em Êta Mundo Melhor! Se você não conseguiu acompanhar cada detalhe entre segunda e quinta, não se preocupe. Preparamos o resumo completo com as reviravoltas que mudaram o rumo de Candinho e a revelação de Estela que parou a cidade.

Logo na segunda-feira (19), o clima é de desespero. Celso e Ernesto correm para socorrer Sandra, enquanto Samir e Picolé decidem ir atrás de Maria Pureza. Maltratada por Zulma, Pureza promete que a vilã vai pagar caro. Estela consegue convencer Ernesto a permitir que Túlio ajude Sandra, e uma descoberta surpreende a todos: o camafeu de Anastácia foi essencial para salvar a vida da Baronesa. No meio disso tudo, Dita repreende Candinho por demonstrar ciúmes excessivos.

Na terça (20), as relações seguem estremecidas. Sandra aceita retirar a queixa contra Túlio, mas deixa claro que Celso e Ernesto precisam parar de brigar. Zulma recebe a garantia de que será reconhecida como mãe de Samir, enquanto Sandra, diante do túmulo de Anastácia, faz um juramento sombrio: destruir Candinho. O capítulo também traz romance, tensão familiar e um sinal de alerta quando Míriam passa mal, deixando Anabela em pânico.

Na quarta-feira (21), Míriam é levada às pressas para o hospital, e o sofrimento de Anabela comove. Asdrúbal orienta Candinho a buscar a certidão de batismo de Samir, documento que passa a ser peça-chave da trama. Sandra manipula Ernesto e o convence a fazer um seguro de vida, enquanto Estela toma uma decisão que muda tudo: contar a Anabela que é sua mãe.

Na quinta (22), Candinho emociona ao ir à rádio pedir ajuda para reabrir a fábrica, mobilizando toda a cidade. Mesmo com as tentativas de Ernesto e Sandra de interrompê-lo, a solidariedade fala mais alto. Ao mesmo tempo, Zulma começa a agir para impedir que a certidão de Samir seja recuperada, e Estela se prepara para enfrentar o momento mais difícil de sua vida.

A sexta-feira (23) entrega um dos capítulos mais fortes da semana. Estela finalmente revela a verdade a Anabela, mas a reação é de revolta. O clima fica ainda mais pesado quando Zulma destrói a certidão de batismo de Samir, enquanto Sandra e Ernesto descobrem uma forma de se apropriar da fábrica de Candinho. Para fechar o capítulo, Míriam retorna à casa de Estela e morre nos braços da filha.

No sábado (24), a trama avança no tempo. Estela presta homenagens a Míriam e recebe apoio, enquanto Anabela sofre em silêncio por não poder revelar que a avó era, na verdade, sua mãe. Zulma comemora a oficialização da adoção de Samir, sem perceber que as crianças escondem o documento. A reconstrução da fábrica anima Candinho, Celso e Araújo, mas Sandra e Ernesto seguem atentos, prontos para atacar.