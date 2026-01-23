Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Perdeu a semana? Veja o resumo completo de 'Êta Mundo Melhor!' (19 a 24 de janeiro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11:12

Dita (Jeniffer Nacimento) e Candinho (Sergio Guizé) se casam e têm lua de mel no Rio de Janeiro - Êta Mundo Melhor!
Dita (Jeniffer Nacimento) e Candinho (Sergio Guizé) se casam e têm lua de mel no Rio de Janeiro - Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

A semana foi intensa e o clima esquentou em Êta Mundo Melhor! Se você não conseguiu acompanhar cada detalhe entre segunda e quinta, não se preocupe. Preparamos o resumo completo com as reviravoltas que mudaram o rumo de Candinho e a revelação de Estela que parou a cidade. 

Logo na segunda-feira (19), o clima é de desespero. Celso e Ernesto correm para socorrer Sandra, enquanto Samir e Picolé decidem ir atrás de Maria Pureza. Maltratada por Zulma, Pureza promete que a vilã vai pagar caro. Estela consegue convencer Ernesto a permitir que Túlio ajude Sandra, e uma descoberta surpreende a todos: o camafeu de Anastácia foi essencial para salvar a vida da Baronesa. No meio disso tudo, Dita repreende Candinho por demonstrar ciúmes excessivos.

Leia mais

Imagem - Quem é Doris River? Entenda a identidade secreta que muda a vida de Dita em 'Êta Mundo Melhor!'

Quem é Doris River? Entenda a identidade secreta que muda a vida de Dita em 'Êta Mundo Melhor!'

Imagem - Brandon, de 'Quilos Mortais', perdeu mais de 200 kg, casou e realizou um sonho; confira

Brandon, de 'Quilos Mortais', perdeu mais de 200 kg, casou e realizou um sonho; confira

Imagem - O BBB vai acabar? Entenda por que o reality pode marcar o fim de uma era na Globo

O BBB vai acabar? Entenda por que o reality pode marcar o fim de uma era na Globo

Na terça (20), as relações seguem estremecidas. Sandra aceita retirar a queixa contra Túlio, mas deixa claro que Celso e Ernesto precisam parar de brigar. Zulma recebe a garantia de que será reconhecida como mãe de Samir, enquanto Sandra, diante do túmulo de Anastácia, faz um juramento sombrio: destruir Candinho. O capítulo também traz romance, tensão familiar e um sinal de alerta quando Míriam passa mal, deixando Anabela em pânico.

Na quarta-feira (21), Míriam é levada às pressas para o hospital, e o sofrimento de Anabela comove. Asdrúbal orienta Candinho a buscar a certidão de batismo de Samir, documento que passa a ser peça-chave da trama. Sandra manipula Ernesto e o convence a fazer um seguro de vida, enquanto Estela toma uma decisão que muda tudo: contar a Anabela que é sua mãe.

Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!'

Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/Globo/Fábio Rocha
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/Globo/Fábio Rocha
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Reprodução/Redes Sociais
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/Globo/Fábio Rocha
1 de 4
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/Globo/Fábio Rocha

Na quinta (22), Candinho emociona ao ir à rádio pedir ajuda para reabrir a fábrica, mobilizando toda a cidade. Mesmo com as tentativas de Ernesto e Sandra de interrompê-lo, a solidariedade fala mais alto. Ao mesmo tempo, Zulma começa a agir para impedir que a certidão de Samir seja recuperada, e Estela se prepara para enfrentar o momento mais difícil de sua vida.

A sexta-feira (23) entrega um dos capítulos mais fortes da semana. Estela finalmente revela a verdade a Anabela, mas a reação é de revolta. O clima fica ainda mais pesado quando Zulma destrói a certidão de batismo de Samir, enquanto Sandra e Ernesto descobrem uma forma de se apropriar da fábrica de Candinho. Para fechar o capítulo, Míriam retorna à casa de Estela e morre nos braços da filha.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

No sábado (24), a trama avança no tempo. Estela presta homenagens a Míriam e recebe apoio, enquanto Anabela sofre em silêncio por não poder revelar que a avó era, na verdade, sua mãe. Zulma comemora a oficialização da adoção de Samir, sem perceber que as crianças escondem o documento. A reconstrução da fábrica anima Candinho, Celso e Araújo, mas Sandra e Ernesto seguem atentos, prontos para atacar. 

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - Enquete BBB 26: quem Babu Santana deve indicar ao Paredão?

Enquete BBB 26: quem Babu Santana deve indicar ao Paredão?

Imagem - O que significa a perna cabeluda em 'O Agente Secreto'? Entenda as referências culturais do filme

O que significa a perna cabeluda em 'O Agente Secreto'? Entenda as referências culturais do filme

Imagem - Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Tags:

tv Globo êta Mundo Melhor Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Matheus dispara contra Ana Paula no BBB 26: 'Muito extremista, tóxica'

Matheus dispara contra Ana Paula no BBB 26: 'Muito extremista, tóxica'
Imagem - Caminhos profissionais de Câncer, Escorpião e Peixes terão uma virada poderosa nesta sexta (23 de janeiro)

Caminhos profissionais de Câncer, Escorpião e Peixes terão uma virada poderosa nesta sexta (23 de janeiro)
Imagem - Um chamado do universo sacode Áries, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (23 de janeiro) e aponta exatamente o que precisa mudar

Um chamado do universo sacode Áries, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (23 de janeiro) e aponta exatamente o que precisa mudar

MAIS LIDAS

Imagem - O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)
01

O que não serve fica para trás: 2 signos encerram ciclos dolorosos para viver um novo começo hoje (22 de janeiro)

Imagem - Inscrições abertas: Educação da Bahia abre seleção com quase 3 mil vagas
02

Inscrições abertas: Educação da Bahia abre seleção com quase 3 mil vagas

Imagem - Presa por injúria racial em Salvador, turista gaúcha exigiu delegado branco
03

Presa por injúria racial em Salvador, turista gaúcha exigiu delegado branco

Imagem - Internet surta ao descobrir que Bell Marques tem filha de 46 anos
04

Internet surta ao descobrir que Bell Marques tem filha de 46 anos