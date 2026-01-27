FILME

Sessão da Tarde exibe um clássico infantil nesta terça-feira (27 de janeiro)

Filme se tornou um dos favoritos das famílias

Felipe Sena

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 08:00

Sessão da Tarde exibe filme clássico Crédito: Divulgação

Nesta terça-feira (27), a Sessão da Tarde exibe Peter Pan (2015), um filme que se tornou um clássico infantil e ganhou diversas versões durante os anos.

No longa exibido na tarde desta terça, Peter (Levi Miller) é um garoto de 12 anos que vive em um orfanato em Londres, no período da Segunda Guerra Mundial. Um dia, ele e várias crianças são sequestradas por piratas em um navio voador, que logo é perseguido por caças do exército britânico.

O navio escapa e logo ruma para a Terra do Nunca, um lugar mágico e distante onde o capitão Barba Negra (Hugh Jackman) escraviza crianças e adultos para que encontrem pixum, uma pedra preciosa que concentra pó de fada. Em pleno garimpo, Peter conhece James Hook (Garreth Hedlund), que tem planos para fugir do local.