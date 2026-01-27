Sessão da Tarde exibe um clássico infantil nesta terça-feira (27 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 08:00
Nesta terça-feira (27), a Sessão da Tarde exibe Peter Pan (2015), um filme que se tornou um clássico infantil e ganhou diversas versões durante os anos.
No longa exibido na tarde desta terça, Peter (Levi Miller) é um garoto de 12 anos que vive em um orfanato em Londres, no período da Segunda Guerra Mundial. Um dia, ele e várias crianças são sequestradas por piratas em um navio voador, que logo é perseguido por caças do exército britânico.
'Peter Pan'
O navio escapa e logo ruma para a Terra do Nunca, um lugar mágico e distante onde o capitão Barba Negra (Hugh Jackman) escraviza crianças e adultos para que encontrem pixum, uma pedra preciosa que concentra pó de fada. Em pleno garimpo, Peter conhece James Hook (Garreth Hedlund), que tem planos para fugir do local.
Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”.