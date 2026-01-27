CUIDADO VIRTUAL

Adriano Imperador se revolta após mãe cair em golpe e perder R$ 15 mil: 'Vou te dar 24 horas'

Golpistas fingiram ser o ex-craque para enganar Dona Rosilda

Um golpe virtual virou assunto nas redes sociais na segunda-feira (26) e deixou Adriano Imperador visivelmente irritado. O ex-jogador revelou que sua mãe, Dona Rosilda, foi enganada por criminosos que se passaram por ele no WhatsApp e acabou transferindo cerca de R$ 15 mil para a conta dos golpistas.

Em um vídeo direto e sem filtro, Adriano contou que os estelionatários usaram um número falso para se passar por ele e convencer a mãe a fazer o depósito.

"Minha mãe acabou de depositar 15 mil e pouco numa conta aí, se passando por mim", disse o ex-atacante, indignado. Na sequência, ele fez uma ameaça explícita a quem aplicou o golpe e deu um prazo para a devolução do dinheiro.

"É melhor devolver. Eu vou atrás de tu. Não se mexe com mãe, nem com vó, nem com família. Estou te avisando: se não devolver, as pessoas vão saber quem você é. Vou te dar 24 horas", disparou.

Além do desabafo, Adriano aproveitou para alertar seguidores e fãs sobre o tipo de golpe, que tem se tornado cada vez mais comum no Brasil. Segundo ele, os criminosos usam perfis falsos e números desconhecidos para pedir transferências urgentes, se passando por parentes.

"Pessoal, não façam depósito. Eu não troquei de número. Meu número é o mesmo. Tem um monte de safado aí aplicando golpe", reforçou.

Em outro trecho do vídeo, o tom subiu ainda mais. Adriano deixou claro que, quando o assunto envolve família, a reação é diferente. "Quando se mete com família, o negócio muda. Aí você vai ver o diabo descer na Terra", afirmou.