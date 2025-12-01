SEM PAPAS NA LÍNGUA

Ex-jogador Adriano Imperador abre o jogo sobre gays no futebol: ‘Tem uns incubados’

Ex-atleta foi questionado por influenciador e polemizou com declaração

Felipe Sena

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 21:08

Adriano Imperador participou de partida beneficente Crédito: Reprodução | Instagram

O ex-jogador Adriano Imperador causou polêmica nas redes sociais ao falar sobre homossexualidade no meio no mundo do futebol. O famoso participou de uma partida beneficente em Maceió (AL) ao lado de vários subcelebridades.

Em uma van, que se direcionava ao local onde aconteceria a partida, Adriano foi questionado pelo influenciador digital e ex-A Fazenda, Rico Melquiades, sobre a presença de gays no futebol. “Tem ou não tem jogador gay? Fala Adriano”, questionou Rico.

“Tem, só não posso falar o nome, tem uns incubados”, respondeu Adriano. “No time de Lucas [Guimarães], não fique sem cueca não, viu?”, brincou o influencer, levando o ex-atleta e outras pessoas aos risos.

Adriano Imperador participou do Jogo das Estrelas no Estádio Rei Pelé no último sábado (22), um evento beneficente para arrecadar fundos para famílias e entidades sociais.

No comentário de uma publicação nas redes sociais, Rico explicou a situação. “Gente, estávamos brincando na van. Eu sou gay e queria brincar. O Adriano, super gente fina, e brincou também”, explicou o influencer.