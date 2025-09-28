DEU RUIM

Rico Melquiades é barrado em aeroporto por não parecer com a foto do passaporte; veja antes e depois

Influenciador foi parado pela imigração de Dubai: 'Alegando que não sou a mesma pessoa'

Rico Melquiades passou por um perrengue chique ao desembarcar nos Emirados Árabes Unidos. O influenciador foi parado pela imigração do aeroporto de Dubai por estar com o rosto diferente do apresentado na foto do seu passaporte. O vencedor do reality show "A Fazenda 13", da Record, compartilhou há dois dias em seu Instagram os resultados dos últimos procedimentos estéticos que realizou na face.

"Galera, cheguei em Dubai agora, mas fui parado na imigração. Eles estão alegando que eu não sou a mesma pessoa do passaporte", afirmou.

Logo depois, o influenciador mostrou uma imagem no aeroporto, onde estava aguardando a decisão. Rico ainda exibiu a conversa com um amigo, que ofereceu a ajuda de um patrocinador árabe que poderia intervir para resolver a situação.

O criador de conteúdo já revelou que as transformações no rosto foram motivadas após anos lidando com piadas e comentários maldosos na internet. "Eu sempre tive a autoestima muito baixa, e determinados comentários me magoavam muito. Sempre fui tachado como feio e isso estava me afundando cada vez mais, mexeu ainda mais com minha cabeça", afirmou, em entrevista para a revista Quem no passado.

"Foi quando decidi mudar completamente minha aparência, pois não estava mais aguentando ser motivos de piadas e comentários maldosos", completou.