Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rico Melquiades é barrado em aeroporto por não parecer com a foto do passaporte; veja antes e depois

Influenciador foi parado pela imigração de Dubai: 'Alegando que não sou a mesma pessoa'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 10:14

Rico Melquiades
Rico Melquiades Crédito: Reprodução

Rico Melquiades passou por um perrengue chique ao desembarcar nos Emirados Árabes Unidos. O influenciador foi parado pela imigração do aeroporto de Dubai por estar com o rosto diferente do apresentado na foto do seu passaporte. O vencedor do reality show "A Fazenda 13", da Record, compartilhou há dois dias em seu Instagram os resultados dos últimos procedimentos estéticos que realizou na face.

"Galera, cheguei em Dubai agora, mas fui parado na imigração. Eles estão alegando que eu não sou a mesma pessoa do passaporte", afirmou. 

Rico Melquiades

Rico Melquiades por Reprodução
Rico Melquiades por Reprodução
Rico Melquiades: antes e depois por Reprodução
Rico Melquiades por Reprodução
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Rico Melquiades tem 10,3 milhões de seguidores no Instagram por Reprodução
Rico Melquiades tem 10,3 milhões de seguidores no Instagram por Reprodução
Rico Melquiades por Reprodução
Rico Melquiades por Redes sociais
1 de 14
Rico Melquiades por Reprodução

Logo depois, o influenciador mostrou uma imagem no aeroporto, onde estava aguardando a decisão. Rico ainda exibiu a conversa com um amigo, que ofereceu a ajuda de um patrocinador árabe que poderia intervir para resolver a situação.

O criador de conteúdo já revelou que as transformações no rosto foram motivadas após anos lidando com piadas e comentários maldosos na internet. "Eu sempre tive a autoestima muito baixa, e determinados comentários me magoavam muito. Sempre fui tachado como feio e isso estava me afundando cada vez mais, mexeu ainda mais com minha cabeça", afirmou, em entrevista para a revista Quem no passado.

"Foi quando decidi mudar completamente minha aparência, pois não estava mais aguentando ser motivos de piadas e comentários maldosos", completou.

Jojo Todynho depois e antes da mudança

Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho passou por cirurgia baríátrica por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
1 de 19
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram

Leia mais

Imagem - Filhas saem em defesa de Cris Pereira após condenação do humorista por estupro: 'A verdade prevalecerá'

Filhas saem em defesa de Cris Pereira após condenação do humorista por estupro: 'A verdade prevalecerá'

Imagem - A fila andou! Dado Dolabella publica foto provocante com novo affair em quarto de hotel

A fila andou! Dado Dolabella publica foto provocante com novo affair em quarto de hotel

Imagem - 'Quilos Mortais': Tommy pesava 290 kg, usava respirador e mudou de vida após cirurgia

'Quilos Mortais': Tommy pesava 290 kg, usava respirador e mudou de vida após cirurgia

Mais recentes

Imagem - Mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha manda recado para Virginia Fonseca: 'Siga em frente'

Mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha manda recado para Virginia Fonseca: 'Siga em frente'
Imagem - VÍDEO: Influenciador prova 'a comida mais fedorenta do mundo' e passa mal ao vivo

VÍDEO: Influenciador prova 'a comida mais fedorenta do mundo' e passa mal ao vivo
Imagem - Semana decisiva na carreira: veja as previsões poderosas para todos os signos de 28 de setembro a 4 de outubro

Semana decisiva na carreira: veja as previsões poderosas para todos os signos de 28 de setembro a 4 de outubro

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura lança concurso público com 98 vagas e salários de até R$ 8,5 mil
01

Prefeitura lança concurso público com 98 vagas e salários de até R$ 8,5 mil

Imagem - Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil
02

Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil

Imagem - Planserv vive momento crítico sob nova direção; entenda a crise
03

Planserv vive momento crítico sob nova direção; entenda a crise

Imagem - Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça
04

Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça