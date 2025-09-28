Acesse sua conta
A fila andou! Dado Dolabella publica foto provocante com novo affair em quarto de hotel

Ator viajou para a Chapada dos Veadeiros com a modelo Marcela Tomaszewski, coroada Miss Gramado 2025

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 06:00

O ator Dado Dolabella
O ator Dado Dolabella Crédito: divulgação

Depois de Wanessa Camargo ser flagrada ao lado do ator Allan Souza Lima, foi a vez de Dado Dolabella chamar atenção. O ator, que viveu um relacionamento marcado por idas e vindas com a cantora, deixou escapar que não está mais sozinho. Neste sábado (27), ele publicou uma foto em um quarto de hotel, em Alto Paraíso de Goiás, ao lado de uma loira que logo teve a identidade revelada.

Dado Dolabella e Wanessa Camargo tiveram diversas idas e vindas por Reprodução | Instagram

A nova companhia é Marcela Tomaszewskil, de 27 anos. Modelo, atriz, estilista e empresária, ela já desfilou em Londres, estudou Fashion Design no Instituto Marangoni e recentemente foi coroada Miss Gramado 2025. Nas imagens compartilhadas por Dado, Marcela aparece abrindo a janela do quarto com vista para a natureza. Pouco depois, o ator apagou o registro das redes sociais.

Segundo o colunista Leo Dias, o casal foi visto em Brasília antes da viagem, durante um almoço em um restaurante da capital federal. Mais tarde, Dado compartilhou vídeos em um spa, mas sem mostrar se estava acompanhado. Ainda nesta semana, ele e Marcela foram flagrados em clima descontraído em um cinema no Rio de Janeiro.

Questionado sobre o novo relacionamento, Dado preferiu não confirmar nem dar detalhes. Em mensagem ao programa *Fofocalizando*, limitou-se a dizer que está focado em “energia boa, saúde e projetos que estão por vir”.

Enquanto isso, Wanessa também reafirmou que segue solteira. A cantora declarou recentemente que está aberta a novas experiências e quer viver a vida de forma leve.

