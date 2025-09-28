Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filhas saem em defesa de Cris Pereira após condenação do humorista por estupro: 'A verdade prevalecerá'

Comediante ficou conhecido por participação no programa "A Praça é Nossa", do SBT

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 08:16

Cris Pereira
Cris Pereira Crédito: Reprodução

Duas filhas do humorista Cristiano Pereira da Silva, conhecido artisticamente como Cris Pereira, se manifestaram nas redes sociais sobre a condenação do pai. O comediante, que ficou conhecido por participação no programa "A Praça é Nossa", do SBT, como "Jorge da Borracharia", foi sentenciado a 18 anos, 4 meses e 15 dias de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. Ele nega a acusação.

Caterine Pereira e Melissa de Freitas publicaram em seus perfis a nota divulgada pelo pai. A primeira também compartilhou um vídeo em família, com a mensagem: "Somos amor, somos família! A verdade prevalecerá!".

Humorista Cristiano Pereira

Melissa de Freitas e Cris Pereira por Reprodução
Caterine Pereira e Cris Pereira por Reprodução
Veja o que diz a defesa do humorista Cris Pereira por Reprodução/ Instagram
Cris Pereira por Reprodução | Redes Sociais
Cris Pereira por Reprodução | Redes Sociais
Cris Pereira por Reprodução | Redes Sociais
Cris Pereira por Reprodução | Redes Sociais
Cris Pereira por Reprodução | Redes Sociais
Cris Pereira por Reprodução | Redes Sociais
1 de 9
Melissa de Freitas e Cris Pereira por Reprodução

Cris Pereira se tornou réu da Justiça gaúcha após ser acusado de abusar da própria filha quando ela tinha 3 anos de idade, em 2021. O caso foi julgado na última quinta-feira (25)  na 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Segundo a defesa do humorista, em nota publicada nas redes sociais, ele havia sido absolvido em 1ª instância por falta de provas, uma vez que os laudos oficiais produzidos por peritos do Departamento Médico Legal do RS “confirmaram a inexistência do fato”. Ainda de acordo com a defesa, Cris não foi indiciado pela Polícia Civil após o inquérito.

“No julgamento em 2ª instância, contudo, houve decisão que contrariou as provas periciais produzidas em juízo, conferindo peso a atestados particulares apresentados pela assistência da acusação — documentos estes produzidos unilateralmente, sem a observância do contraditório e da ampla defesa”, afirmou a nota.

Pronunciamento

No último sábado (27), Cris Pereira usou seu perfil no Instagram para falar pela primeira vez sobre a condenação. "Sempre quis falar, mas não falava antes porque era um sigilo", afirmou em vídeo. "É uma grande prova que eu estou passando. Vou seguir caminhando, de peito aberto e de cabeça erguida, porque quem não deve, não teme. Quero agradecer às pessoas que estão manifestando seu carinho sem nem perguntar detalhes", continuou.

Famosos que já foram presos

Gato Preto - Influencer preso após bater carro voltando de festa por Reprodução
Oruam - Funkeiro preso duas vezes em menos de uma semana por Reprodução
MC Poze do Rodo - Já trocou tiros e foi considerado foragido por Reprodução
MC Ryan - Preso por manobras arriscadas em Lamborghini; fiança de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Nego Di - Ex-BBB preso por suposta lavagem de dinheiro e golpes online por Reproduçào
Belo - Preso por tráfico no passado e por aglomeração na pandemia por Reprodução
Saulo Pôncio - Detido em Orlando por furto em Las Vegas; fiança de R$ 430 mil. por Reprodução
Lindsay Lohan - Presa seis vezes por furtos e dirigir embriagada por Reprodução/Instagram
Rita Lee - Presa em 1976 por posse de drogas por Reprodução/ Instagram
Mel Gibson - Detido por dirigir embriagado; insultos antissemitas por Reprodução/Instagram
Charlie Sheen - Preso em 2009 por violência doméstica por Reprodução
Dado Dolabella - Preso por pensão atrasada e acusado de agressões por divulgação
Winona Ryder - Presa por roubo em loja nos EUA por Reprodução
André Gonçalves - Preso por desacato; cumpriu prisão domiciliar por Reprodução
Marcello Antony - Detido por porte de drogas em 2004 por Reprodução
Robert Downey Jr. - Preso por drogas e violação de condicional por Divulgação
Fábio Assunção - Preso por agressão, desacato e embriaguez por Reprodução/TV Globo
Travis Scott - Detido em 2024 por invasão de propriedade e embriaguez por
Justin Bieber - Detido em 2014 por dirigir sob efeito de substâncias por Reprodução
Reese Witherspoon - Presa em 2013 por conduta desordeira após parada policial por Reprodução
Bruno Mars - Detido em 2010 por posse de cocaína por Divulgação
Will Smith - Preso em 1989 por ataque a promotor musical por Reprodução
1 de 22
Gato Preto - Influencer preso após bater carro voltando de festa por Reprodução

O humorista também agradeceu pela manifestação de parte do público e colegas em seu apoio. "Só quero dizer que quem botar a mão no fogo, não vai se queimar". Ele também chegou a chorar ao falar sobre seus filhos. "Minhas duas filhas mais velhas moravam comigo, hoje não moram porque se tornaram adultas e seguem a vida delas. Elas que me seguram, assim como meu filho Murilo e meu filho Ben, que são completamente apaixonados por mim, assim como eu sou por eles".

"A minha principal força é justamente os meus filhos, que todos eu assumi. Não tem como alguém falar que não assumi um filho. Assumi de registro, formas burocráticas, mas, principalmente, em forma de amor e acolhimento", continuou.

Ele também voltou a falar que foi "absolvido em primeira instância com méritos" na Justiça. "Aí tem as questões de recorrer, os processos, e eu consegui. Só que todos os testes que eram para ser feitos, todas as provas que precisava fazer, eu fiz. Todas. E todas foram favoráveis".

"Eu não sou pai de quatro anos para cá, que é o tempo que não vejo minha filha. Eu sou pai há 27 anos. Cinco filhos e todos foram acolhidos da melhor forma", disse.

Mais recentes

Imagem - Bicarbonato e sal nos pés: truque milagroso melhora circulação e previne infecções

Bicarbonato e sal nos pés: truque milagroso melhora circulação e previne infecções
Imagem - Horóscopo do Amor: surpresas, reencontros e lições para os signos neste 28 de setembro

Horóscopo do Amor: surpresas, reencontros e lições para os signos neste 28 de setembro
Imagem - O santo não bate! Veja signos que não se dão bem e os motivos dos atritos

O santo não bate! Veja signos que não se dão bem e os motivos dos atritos

MAIS LIDAS

Imagem - Grêmio x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
01

Grêmio x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 1.200 vagas; salários chegam a R$ 5,5 mil
02

Prefeitura abre concurso com mais de 1.200 vagas; salários chegam a R$ 5,5 mil

Imagem - Esponja, pano de prato e rodo de pia acumulam mais sujeira que a lixeira; veja como evitar riscos à saúde
03

Esponja, pano de prato e rodo de pia acumulam mais sujeira que a lixeira; veja como evitar riscos à saúde

Imagem - 'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo
04

'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo