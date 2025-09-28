ELE NEGA AS ACUSAÇÕES

Filhas saem em defesa de Cris Pereira após condenação do humorista por estupro: 'A verdade prevalecerá'

Comediante ficou conhecido por participação no programa "A Praça é Nossa", do SBT

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 08:16

Cris Pereira Crédito: Reprodução

Duas filhas do humorista Cristiano Pereira da Silva, conhecido artisticamente como Cris Pereira, se manifestaram nas redes sociais sobre a condenação do pai. O comediante, que ficou conhecido por participação no programa "A Praça é Nossa", do SBT, como "Jorge da Borracharia", foi sentenciado a 18 anos, 4 meses e 15 dias de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. Ele nega a acusação.

Caterine Pereira e Melissa de Freitas publicaram em seus perfis a nota divulgada pelo pai. A primeira também compartilhou um vídeo em família, com a mensagem: "Somos amor, somos família! A verdade prevalecerá!".

Cris Pereira se tornou réu da Justiça gaúcha após ser acusado de abusar da própria filha quando ela tinha 3 anos de idade, em 2021. O caso foi julgado na última quinta-feira (25) na 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Segundo a defesa do humorista, em nota publicada nas redes sociais, ele havia sido absolvido em 1ª instância por falta de provas, uma vez que os laudos oficiais produzidos por peritos do Departamento Médico Legal do RS “confirmaram a inexistência do fato”. Ainda de acordo com a defesa, Cris não foi indiciado pela Polícia Civil após o inquérito.

“No julgamento em 2ª instância, contudo, houve decisão que contrariou as provas periciais produzidas em juízo, conferindo peso a atestados particulares apresentados pela assistência da acusação — documentos estes produzidos unilateralmente, sem a observância do contraditório e da ampla defesa”, afirmou a nota.

Pronunciamento

No último sábado (27), Cris Pereira usou seu perfil no Instagram para falar pela primeira vez sobre a condenação. "Sempre quis falar, mas não falava antes porque era um sigilo", afirmou em vídeo. "É uma grande prova que eu estou passando. Vou seguir caminhando, de peito aberto e de cabeça erguida, porque quem não deve, não teme. Quero agradecer às pessoas que estão manifestando seu carinho sem nem perguntar detalhes", continuou.

O humorista também agradeceu pela manifestação de parte do público e colegas em seu apoio. "Só quero dizer que quem botar a mão no fogo, não vai se queimar". Ele também chegou a chorar ao falar sobre seus filhos. "Minhas duas filhas mais velhas moravam comigo, hoje não moram porque se tornaram adultas e seguem a vida delas. Elas que me seguram, assim como meu filho Murilo e meu filho Ben, que são completamente apaixonados por mim, assim como eu sou por eles".

"A minha principal força é justamente os meus filhos, que todos eu assumi. Não tem como alguém falar que não assumi um filho. Assumi de registro, formas burocráticas, mas, principalmente, em forma de amor e acolhimento", continuou.

Ele também voltou a falar que foi "absolvido em primeira instância com méritos" na Justiça. "Aí tem as questões de recorrer, os processos, e eu consegui. Só que todos os testes que eram para ser feitos, todas as provas que precisava fazer, eu fiz. Todas. E todas foram favoráveis".