Rico Melquiades cria polêmica após passar por 15ª cirurgia plástica: 'Sou zero academia e 100% cirurgia'

Influenciador passou por operação para 'desenhar' abdômen e pernas e afirmou: 'Enquanto tiver procedimento, passo longe da academia'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 14:21

Rico Melquiades
Rico Melquiades Crédito: Reprodução/Instagram

Rico Melquiades criou polêmica nas redes sociais ao ser 'sincerão' sobre cirurgias plásticas. O influenciador passou pelo 15º procedimento estético na última segunda-feira (24), quando realizou intervenções no abdômen e nas pernas para deixá-los com uma aparência torneada. Após receber críticas por um excesso de operações, ele rebateu: "Sou zero academia e 100% cirurgia", com uma foto do antes e depois do peitoral.

"Enquanto eu tiver dinheiro, e enquanto houver procedimentos que me permitam passar bem longe da academia, eu vou fazer sem pensar duas vezes. No fim das contas, cada um cuida do próprio corpo do jeito que quer. Eu, hein", completou o campeão do reality show A Fazenda 13.

Antes e depois de Rico Melquiades

Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades: antes e depois por Reprodução
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram
Rico Melquiades na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Rico Melquiades por Redes sociais
1 de 16
Rico Melquiades por Reprodução/Instagram

O novo procedimento do influenciador é uma espécie de 'harmonização corporal', feita para realçar a musculatura dos membros superiores - peitoral, abdômen, bíceps, tríceps e trapézio - e corrigir assimetrias, com o uso de um bioestimulador.

Em 2023, Rico passou por cinco intervenções no rosto, incluindo áreas como nariz e boca. Em fevereiro de 2025, ele fez rinoplastia com enxerto, foxy eyes e lifting de sobrancelhas para corrigir sequelas de operações anteriore. Nos meses seguintes, voltou a operar o rosto com novas etapas de lifting e retoques estruturais.

No mesmo período, o influenciador ampliou o foco para o contorno corporal, com bioplastia para definição de músculos superiores além de lipoaspiração e enxertos no bumbum e nas coxas. Ele também já relatou o uso de PMMA em preenchimentos e, em neste ano, revelou ter passado por um procedimento para aumento peniano.

