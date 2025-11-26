FAMOSOS

Ex-marido de Preta Gil ganha declaração da nova namorada: 'Foi incrível'; saiba quem é ela

Rodrigo Godoy apareceu em clima de romance com Rhuana Rodrigues

26 de novembro de 2025

Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy ganhou uma declaração nas redes sociais da namorada, Rhuana Rodrigues. Os dois apareceram em clima de romance em um vídeo feito em uma hospedagem na cidade de Paty dos Alferes, no Rio de Janeiro. O casal, que assumiu a relação no meio deste ano, aparece relaxando enquanto vê o pôr do sol.

"Foi incrível. Te amo", escreveu Rhuana. "Foi muito!", respondeu Rodrigo.

Rhuana Rodrigues é carioca, ariana, mãe de uma menina chamada Alice e curte musculação tanto quanto o personal. Ela é mais discreta que o namorado e, no Instagram, tem perfil fechado, com apenas 814 seguidores.

Apesar disso, ela já apareceu em alguns vídeos na academia ao lado do namorado. Em um deles, o ex de Preta lista 7 motivos para treinar com a mulher/namorada. Em outro, ele escreveu: "Namore alguém que meta um treino de dorsal contigo em pleno sabadão. Casal que treina junto, cresce junto". Rodrigo também já publicou um vídeo com a sogra, pregando uma peça nela ela ao lado da amada. "Foi mal, sogra!".

Foi com Rhuana que Rodrigo reapareceu publicamente em agosto, quase um mês após a morte de Preta Gil. Na época, ele publicou fotos de uma viagem a Búzios. A relação tem sido acompanhada de algumas críticas dos seguidores, que constantemente relembram o histórico turbulento do fim do casamento com a filha de Gilberto Gil.