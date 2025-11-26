Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-marido de Preta Gil ganha declaração da nova namorada: 'Foi incrível'; saiba quem é ela

Rodrigo Godoy apareceu em clima de romance com Rhuana Rodrigues

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 13:42

Rhuana Rodrigues e Rodrigo Godoy
Rhuana Rodrigues e Rodrigo Godoy Crédito: Reprodução/Instagram

Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy ganhou uma declaração nas redes sociais da namorada, Rhuana Rodrigues. Os dois apareceram em clima de romance em um vídeo feito em uma hospedagem na cidade de Paty dos Alferes, no Rio de Janeiro. O casal, que assumiu a relação no meio deste ano, aparece relaxando enquanto vê o pôr do sol.

"Foi incrível. Te amo", escreveu Rhuana. "Foi muito!", respondeu Rodrigo.

Rodrigo Godoy e Rhuana Rodrigues

Rhuana Rodrigues e Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Rhuana Rodrigues e Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Rodrigo Godoy e Rhuana Rodrigues por Reprodução/Instagram
Rhuana Rodrigues e Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Rhuana Rodrigues e Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Rhuana Rodrigues e Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Rodrigo Godoy e Rhuana Rodrigues por Reprodução/Instagram
Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram
Rodrigo Godoy e Rhuana Rodrigues por Reprodução/Instagram
Rodrigo Godoy e Rhuana Rodrigues por Reprodução/Instagram
1 de 15
Rhuana Rodrigues e Rodrigo Godoy por Reprodução/Instagram

Rhuana Rodrigues é carioca, ariana, mãe de uma menina chamada Alice e curte musculação tanto quanto o personal. Ela é mais discreta que o namorado e, no Instagram, tem perfil fechado, com apenas 814 seguidores.

Apesar disso, ela já apareceu em alguns vídeos na academia ao lado do namorado. Em um deles, o ex de Preta lista 7 motivos para treinar com a mulher/namorada. Em outro, ele escreveu: "Namore alguém que meta um treino de dorsal contigo em pleno sabadão. Casal que treina junto, cresce junto". Rodrigo também já publicou um vídeo com a sogra, pregando uma peça nela ela ao lado da amada. "Foi mal, sogra!".

Foi com Rhuana que Rodrigo reapareceu publicamente em agosto, quase um mês após a morte de Preta Gil. Na época, ele publicou fotos de uma viagem a Búzios. A relação tem sido acompanhada de algumas críticas dos seguidores, que constantemente relembram o histórico turbulento do fim do casamento com a filha de Gilberto Gil.

No livro de memórias lançado por Preta em seus 50 anos, ela fala sobre a dor da traição e da falta de apoio durante o câncer, tema que reacende os comentários negativos nos posts de Rodrigo. Recentemente, quando ele perguntou aos seguidores se por aí "rolam treinos de casal", recebeu uma alfinetada direta: "No seu caso, namore alguém que não adoeça, né?", escreveu uma seguidora. O personal rebateu: "No seu caso, troque de profissão, psicóloga!".

Leia mais

Imagem - Lembra dele? Ator de Chocolate com Pimenta viraliza ao surgir musculoso e sem camisa aos 52 anos

Lembra dele? Ator de Chocolate com Pimenta viraliza ao surgir musculoso e sem camisa aos 52 anos

Imagem - Ex-atriz da Globo descarta retorno às novelas: 'Capítulo está encerrado na minha vida'

Ex-atriz da Globo descarta retorno às novelas: 'Capítulo está encerrado na minha vida'

Imagem - Raul Seixas será celebrado na Noite da Aclamação 2026, evento beneficente de Lore Improta e Léo Santana

Raul Seixas será celebrado na Noite da Aclamação 2026, evento beneficente de Lore Improta e Léo Santana

Tags:

Preta gil Rodrigo Godoy Rodrigo Godoy E Rhuana Rodrigues Famosos Rhuana Rodrigues

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Vai concorrer? Luciano Huck fala sobre possível disputa à Presidência em 2026

Vai concorrer? Luciano Huck fala sobre possível disputa à Presidência em 2026
Imagem - 3 signos entram em uma era mais leve e próspera a partir desta quarta-feira (26 de novembro)

3 signos entram em uma era mais leve e próspera a partir desta quarta-feira (26 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador
01

Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido
02

Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido

Imagem - Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas
03

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
04

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador