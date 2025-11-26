ELEIÇÕES

Vai concorrer? Luciano Huck fala sobre possível disputa à Presidência em 2026

Em nova entrevista, o apresentador explica por que a ideia segue viva em sua trajetória

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 13:19

Luciano Huck Crédito: Reprodução/TV Globo

Luciano Huck voltou a comentar sobre o assunto que sempre reaparece quando seu nome entra em pauta: a possibilidade de disputar a Presidência da República. Mesmo comandando o "Domingão" e com contrato garantido na Globo até 2027, o apresentador reconhece que a política segue batendo à porta e não nega completamente uma eventual candidatura em 2026.

Em entrevista à revista Cidade Jardim, Huck explicou que sua motivação não vem de ambição pessoal, tampouco de vontade de protagonismo. Segundo ele, a questão é mais profunda e nasceu ao longo de três décadas viajando pelo país, convivendo com realidades muito diferentes da sua e testemunhando desigualdades de perto.

"Depois de 30 anos rodando o Brasil, seria egoísta pensar apenas no conforto da minha família", afirmou. Ele conta que as experiências acumuladas o colocaram diante de um dilema ético: seguir apenas na televisão ou usar sua popularidade e conhecimento de Brasil para tentar contribuir de forma mais direta com mudanças estruturais.

Para Huck, disputar a Presidência não é um "sonho pessoal", mas sim um caminho que pode ser construído coletivamente se houver um chamado real da sociedade. Ele acredita que sua geração ainda tem um papel importante na criação de um país mais igualitário, capaz de gerar oportunidades para todos.

Angélica, que sempre acompanhou o marido nesse debate, também opinou sobre o tema. Caso se tornasse primeira-dama, ela acredita que o cargo deveria ir muito além da figura simbólica. Na visão dela, a função pode, e deve, se transformar em um elo afetivo entre governo e população, promovendo pautas como saúde mental, educação, relações familiares e iniciativas que aproximem políticas públicas das necessidades reais das pessoas.