Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai concorrer? Luciano Huck fala sobre possível disputa à Presidência em 2026

Em nova entrevista, o apresentador explica por que a ideia segue viva em sua trajetória

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 13:19

Luciano Huck
Luciano Huck Crédito: Reprodução/TV Globo

Luciano Huck voltou a comentar sobre o assunto que sempre reaparece quando seu nome entra em pauta: a possibilidade de disputar a Presidência da República. Mesmo comandando o "Domingão" e com contrato garantido na Globo até 2027, o apresentador reconhece que a política segue batendo à porta e não nega completamente uma eventual candidatura em 2026.

Em entrevista à revista Cidade Jardim, Huck explicou que sua motivação não vem de ambição pessoal, tampouco de vontade de protagonismo. Segundo ele, a questão é mais profunda e nasceu ao longo de três décadas viajando pelo país, convivendo com realidades muito diferentes da sua e testemunhando desigualdades de perto.

Leia mais

Imagem - Margareth Menezes lamenta morte de Jimmy Cliff: 'Memórias que seguem comigo'

Margareth Menezes lamenta morte de Jimmy Cliff: 'Memórias que seguem comigo'

Imagem - Morre Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres', aos 73 anos

Morre Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres', aos 73 anos

Imagem - Semana em 'Êta Mundo Melhor!' tem destino de Candinho por um fio (24 a 29 de novembro)

Semana em 'Êta Mundo Melhor!' tem destino de Candinho por um fio (24 a 29 de novembro)

Mansão de Luciano Huck e Angélica

Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti
1 de 12
Casa de Huck e Angélica tem 16 quartos e cinema por Leonardo Finotti

"Depois de 30 anos rodando o Brasil, seria egoísta pensar apenas no conforto da minha família", afirmou. Ele conta que as experiências acumuladas o colocaram diante de um dilema ético: seguir apenas na televisão ou usar sua popularidade e conhecimento de Brasil para tentar contribuir de forma mais direta com mudanças estruturais.

Para Huck, disputar a Presidência não é um "sonho pessoal", mas sim um caminho que pode ser construído coletivamente se houver um chamado real da sociedade. Ele acredita que sua geração ainda tem um papel importante na criação de um país mais igualitário, capaz de gerar oportunidades para todos.

Angélica, Luciano Huck e os filhos

Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram
1 de 8
Angélica surpreendeu ao compartilhar uma "regra sagrada" na sua casa por Reprodução/Instagram

Angélica, que sempre acompanhou o marido nesse debate, também opinou sobre o tema. Caso se tornasse primeira-dama, ela acredita que o cargo deveria ir muito além da figura simbólica. Na visão dela, a função pode, e deve, se transformar em um elo afetivo entre governo e população, promovendo pautas como saúde mental, educação, relações familiares e iniciativas que aproximem políticas públicas das necessidades reais das pessoas.

Embora não tenha feito anúncio oficial, Luciano Huck deixou claro: a política não saiu do radar. 

Leia mais

Imagem - 5 lançamentos imperdíveis da Netflix em dezembro de 2025

5 lançamentos imperdíveis da Netflix em dezembro de 2025

Imagem - 5 passos para aderir à tendência neutral blush

5 passos para aderir à tendência neutral blush

Imagem - 7 dicas para comprar um imóvel em leilão com segurança e economia

7 dicas para comprar um imóvel em leilão com segurança e economia

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Como será o novo programa de Luciano Huck na Globo

Fora do Domingão? Globo prepara novo programa para Luciano Huck

Ex-Malhação cita climão ao tentar cumprimentar Luciano Huck: 'Pediu que eu lavasse a mão antes de encostar nele'

Luiz Bacci detona Luciano Huck após discurso sobre operação no Rio e dispara: ‘Só tem bandido’

Como é a mansão de 16 quartos de Luciano Huck e Angélica avaliada R$ 26,4 milhões

Tags:

Luciano Huck Eleição

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ex-marido de Preta Gil ganha declaração da nova namorada: 'Foi incrível'; saiba quem é ela

Ex-marido de Preta Gil ganha declaração da nova namorada: 'Foi incrível'; saiba quem é ela
Imagem - 3 signos entram em uma era mais leve e próspera a partir desta quarta-feira (26 de novembro)

3 signos entram em uma era mais leve e próspera a partir desta quarta-feira (26 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador
01

Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido
02

Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido

Imagem - Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas
03

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
04

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador