'Parece que sofreu lobotomia': Ex namorado de Luiza Possi publica mensagem após vídeo da cantora

Elis Freire
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 20:11
Um vídeo publicado por Luiza Possi, visto por internautas e fãs como uma frustração com a prisão do ex presidente Jair Bolsonaro, tem dado o que falar nas redes sociais ao longo de toda esta quarta-feira (26). Em post no X, o ex-namorado da cantora, o escritor e ator Pedro Neschling, deixou um recado bem duro sobre Luiza, que disse não reconhecer mais. Para ele, a mudança na postura dela é "uma pena".
"Mudar faz parte da vida. Sobretudo, amadurecer é bom demais. Eu tenho muito orgulho de não ser mais o cara que era anos atrás. Agora, tem gente que parece que sofreu lobotomia e infelizmente não reconhecemos mais. O negócio é assustador mesmo. Uma pena", escreveu Bruno, lamentando a forma que sua ex pensa.
Luiza Possi
O comentário viralizou com internautas concordando com as críticas à Luiza. O fundamentalismo religioso e mesmo a perda do senso da realidade foram alguns pontos colocados em discussão. "Pedro, sinto muito por voce. Voce namorou a Regina Duarte da nova geração, não em talento , mas na mudança total", disse um. "Um dos poucos homens que pode dizer “minha ex é doida”", defendeu outra. "Te pegam num momento dificílimo da sua vida e te dão uma falsa esperança, daí você engole a bíblia de cabeça pra baixo", argumentou um terceiro.
A cantora Luiza Possi publicou nesta quarta-feira (26) um desabafo sobre injustiça e fé que foi associado à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de 27 anos e 3 meses após o fim do seu julgamento. Luiza refletiu sobre o momento político, argumentando que ele está repleto de "medo", "desespero" e "pessoas agindo como reis".
Falando de Deus e da Bíblia como a salvação, a artista citou mártires que sofreram na Terra, mas que tiveram recompensas divinas. "A gente está vivendo uma série de coisas que são mito injustas e dão medo, desespero, falta de ar, claustrofobia. Estamos presos aqui à mercê do poder dos outros, à mercê da vontade dos outros. A única coisa que realmente me dá forças para continuar é a Bíblia. Lá estão as pessoas que mais sofreram injustamente, mas depois foram recompensadas", afirmou.
No vídeo, ela ressaltou o poder de Deus diante das injustiças. Luiza disse que o período que o mundo está enfrentando é assustador, mas que “em nome de Jesus”, o livramento virá acompanhado da chamada “dupla honra”. "Aqueles que crêem que tem mais poder que Deus podem até ocupar altos cargos, mas pela força que tem no Nosso Criador, assim como subiram desceram", escreveu na legenda.