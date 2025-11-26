'UMA PENA'

'Parece que sofreu lobotomia': Ex namorado de Luiza Possi publica mensagem após vídeo da cantora

Famosa tem recebido uma enxurrada de críticas por desabafo associado à prisão de Bolsonaro

Elis Freire

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 20:11

Luiza Possi Crédito: Reprodução/TV Globo

Um vídeo publicado por Luiza Possi, visto por internautas e fãs como uma frustração com a prisão do ex presidente Jair Bolsonaro, tem dado o que falar nas redes sociais ao longo de toda esta quarta-feira (26). Em post no X, o ex-namorado da cantora, o escritor e ator Pedro Neschling, deixou um recado bem duro sobre Luiza, que disse não reconhecer mais. Para ele, a mudança na postura dela é "uma pena".

"Mudar faz parte da vida. Sobretudo, amadurecer é bom demais. Eu tenho muito orgulho de não ser mais o cara que era anos atrás. Agora, tem gente que parece que sofreu lobotomia e infelizmente não reconhecemos mais. O negócio é assustador mesmo. Uma pena", escreveu Bruno, lamentando a forma que sua ex pensa.

Luiza Possi 1 de 12

Mudar faz parte da vida. Sobretudo, amadurecer é bom demais. Eu tenho muito orgulho de não ser mais o cara que era anos atrás.

Agora, tem gente que parece que sofreu lobotomia e infelizmente não reconhecemos mais. O negócio é assustador mesmo. Uma pena. — Pedro Neschling (@pedroneschling) November 26, 2025

O comentário viralizou com internautas concordando com as críticas à Luiza. O fundamentalismo religioso e mesmo a perda do senso da realidade foram alguns pontos colocados em discussão. "Pedro, sinto muito por voce. Voce namorou a Regina Duarte da nova geração, não em talento , mas na mudança total", disse um. "Um dos poucos homens que pode dizer “minha ex é doida”", defendeu outra. "Te pegam num momento dificílimo da sua vida e te dão uma falsa esperança, daí você engole a bíblia de cabeça pra baixo", argumentou um terceiro.

O vídeo

A cantora Luiza Possi publicou nesta quarta-feira (26) um desabafo sobre injustiça e fé que foi associado à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de 27 anos e 3 meses após o fim do seu julgamento. Luiza refletiu sobre o momento político, argumentando que ele está repleto de "medo", "desespero" e "pessoas agindo como reis".

Falando de Deus e da Bíblia como a salvação, a artista citou mártires que sofreram na Terra, mas que tiveram recompensas divinas. "A gente está vivendo uma série de coisas que são mito injustas e dão medo, desespero, falta de ar, claustrofobia. Estamos presos aqui à mercê do poder dos outros, à mercê da vontade dos outros. A única coisa que realmente me dá forças para continuar é a Bíblia. Lá estão as pessoas que mais sofreram injustamente, mas depois foram recompensadas", afirmou.