CULTURA

Zizi e Luiza Possi voltam a Salvador para show especial a preços populares

Apresentação é mais uma do projeto Concha Para Todos; veja data

Alô Alô Bahia

Publicado em 21 de março de 2025 às 20:18

Luiza e Zizi Possi Crédito: Divulgação

Zizi e Luiza Possi voltarão a emocionar o público da capital baiana com uma performance que promete ser especial. O show “Zizi & Luiza” acontece no dia 18 de maio, a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos custam a partir de R$ 45 e poderão ser adquiridos a partir do dia 24 de março, através da plataforma Sympla. >

A cumplicidade entre mãe e filha sempre marcou as apresentações que Zizi e Luiza fizeram ao longo das suas carreiras e desta vez não será diferente. No repertório, não faltarão clássicos como Per Amore, Asa Morena, Folhetim, Me Faz Bem e mais.>