Filipa descobre que Jaques matou Abel em Dona de Mim e é alvo de atentado perverso

Elis Freire
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 18:01
Filipa (Cláudia Abreu) finalmente descobrirá que Danilo (Felipe Simas) e Jaques foram os responsáveis pelo assassinato de Abel (Tony Ramos) e ficará em choque em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. Quem contará o ocorrido para a personagem de Claudia Abreu será Tânia (Aline Borges), para que o vilão Jacques não se safe do que fez.
Furiosa e arrasada após a morte de Ricardo (Marcos Pasquim), ela decidirá botar a boca no trombone sobre o que sabe. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do capítulo da próxima terça-feira (2).
Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim"
Primeiro, Ricardo apresentará melhora e acordará do coma. No entanto, Jaques encontrará Tânia no quarto de hospital do advogado, e o ex-casal começará a discutir. É aí que Ricardo entrará em choque, não resistirá e morrerá na trama. Enquanto o personagem de Marcello Novaes achará até melhor assim, a ex-mulher do advogado ficará indignada com mais esta morte provocada por Jacques.
Para se vingar, ela inicialmente ligará para Filipa e dirá que sabe quem matou Abel. A atriz não dará muita atenção a ela e, então, a vilã resolve dar detalhes sobre o crime. A personagem de Aline Borges invadirá a aula de teatro de Filipa e, nos capítulos seguintes, vai expor tudo.
Tânia explicará que Danilo ensinou Jaques a cortar os freios de um carro, e que ele usou isso para sabotar carro de Abel, provocando o acidente fatal. Ao confrontar Danilo, ela terá a confirmação do crime. Depois de ir na delegacia denunciar, Filipa contará a Leo (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) toda a verdade e irá ainda revelar a Jacques que agora sabe de tudo.
Contando a descoberta para o crápula, ela colocará a própria vida em perigo. E o vilão, então, vai agir novamente para abafar a maldade que fez. Ele fará uma armação e internará Filipa à força numa clínica psiquiátrica, isolando a atriz de forma perversa.
"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.