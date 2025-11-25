Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dona de Mim: Samuel visita abrigo onde foi adotado e descobre fato do passado

Herdeiro dos Boaz encontra senhor que lhe conta que ele foi uma criança diferente do homem que se tornou hoje; saiba mais

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 18:01

Samuel abraçando o pai adotivo Abel
Samuel abraçando o pai adotivo Abel Crédito: Reprodução / TV Globo

Sem chão após o término com a namorada Leona (Clara Moneke), Samuel (Juan Paiva) vai buscar se reconectar com o seu passado em "Dona de Mim, novela das 7 da TV Globo. O jovem irá até o abrigo onde foi adotado por Abel (Tony Ramos) para revisitar as suas raízes antes da adoção e lá irá se deparar com uma informação sobre a sua infância. 

Tudo começará com um momento de emoção. No capítulo desta terça-feira (25), abalado, Samuel irá pegar do armário a mochila que Abel lhe entregou dizendo que chegou com ele no momento da adoção. O presidente da Boaz, então, vai pegar o documento da adoção e abraçar tentando buscar na memória tudo o que passou. 

Samuel em "Dona de Mim"

Samuel (Juan Paiva) em Dona de Mim por Reprodução
Adotado, Samuel descobrirá detalhes sobre o seu passado em 'Dona de Mim' por Reprodução / TV Globo
Leona e Samuel em Dona de Mim por Reprodução
Leona e Samuel em Dona de Mim por Reprodução
Mirna (Mariana Ximenes) e Samuel por Reprodução / Globo
Leona flagra Samuel com outra por Reprodução / Gshow
1 de 6
Samuel (Juan Paiva) em Dona de Mim por Reprodução

LEIA MAIS

Dona de Mim: Samuel perde o controle em balada e protagoniza cena vergonhosa

Quando a recuperação parecia vir, personagem morre em Dona de Mim

Briga, libertação, despertar: veja resumo da semana de Dona de Mim (24/11 a 29/11)

Dona de Mim: Filipa quase descobre o segredo mais sujo de Danilo

Armadilha, beijo, trauma: veja resumo da semana de Dona de Mim (17/11 a 22/11)

Em seguida, o personagem de Juan Paiva terá uma conversa com Denise (Cris Larin), que trabalha há anos na mansão. “Denise, lembra de quando eu cheguei aqui?”, perguntará ele.

“Ô, se lembro. O menino calado. Prestava a maior atenção na gente. Onde guardava os talheres, onde ficava cada coisa. Não gostava de pedir nada pra ninguém”, dirá a funcionária, com nostalgia. 

Visita ao passado

Samuel, então, decidirá ir até o abrigo onde foi adotado em uma espécie de visita ao passado. No local não haverá documentos,  mas ele dará de cara com um senhor que lembrará dele quando criança.

“Samuel... Samuel? Meu Deus! Eu lembro de você. Você era terrível! Não parava um minuto quieto. Toda semana quebrava uma vidraça jogando bola”, revelará ele. 

“Eu? Meu pai adotivo contou que eu fui uma criança tão quietinha”, estranhará Samuel.

“Vai ver, era medo de ser mandado de volta. Já vi acontecer. Tem medo que continua, né?”, explicará o homem. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30. 

Leia mais

Imagem - Ex-BBBs Ivy Moraes e Arthur Picoli surgem em viagem romântica na Bahia

Ex-BBBs Ivy Moraes e Arthur Picoli surgem em viagem romântica na Bahia

Imagem - Marcela Tomaszewski publica desabafo e se desculpa por mentir sobre agressões de Dado Dolabella

Marcela Tomaszewski publica desabafo e se desculpa por mentir sobre agressões de Dado Dolabella

Imagem - 'Não me sinto uma boa rainha de bateria', afirma Virginia Fonseca

'Não me sinto uma boa rainha de bateria', afirma Virginia Fonseca

Tags:

Dona de mim tv Globo Novela

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 1 signo será o seu par ideal para um relacionamento em breve; veja qual

1 signo será o seu par ideal para um relacionamento em breve; veja qual
Imagem - Saiba quem é Chaim Zaher, empresário que vai comandar quatro emissoras do SBT

Saiba quem é Chaim Zaher, empresário que vai comandar quatro emissoras do SBT

MAIS LIDAS

Imagem - Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias
01

Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
02

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas
03

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas

Imagem - Áries, Gêmeos e Virgem passam por um grande teste nesta terça-feira (25 de novembro)
04

Áries, Gêmeos e Virgem passam por um grande teste nesta terça-feira (25 de novembro)