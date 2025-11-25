MACABRO

Rapper é suspeito de desmembrar e manter corpo da namorada congelado durante meses, diz site

D4vd teria recebido ajuda de uma segunda pessoa para armazenar corpo de adolescente de 15 anos

Felipe Sena

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 20:23

Rapper é suspeito de ter mantido corpo de namorada adolescente armazenado durante meses Crédito: Reprodução (Instagram/DR)

Os desdobramentos de um caso assustador chamou atenção nos últimos dias. Fontes do Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles revelaram ao site TMZ novos detalhes sobre a morte de Celeste Rivas Hernandez, adolescente de 15 anos, cujo foi encontrado em avançado estado de decomposição no porta-malas do carro do rapper D4vd, em setembro deste ano.

De acordo com o site, D4vd, suspeito do homicídio de Celeste Rivas, possuía um congelador grande que pode ter sido usado para armazenar um corpo, um fato relevante, visto que o corpo dela aparentemente estava congelado há meses.

Ainda segundo o portal, legistas não conseguiram determinar a causa exata da morte porque o corpo encontrado desmembrado teria sido mantido congelado por meses antes de ser colocado no veículo. Fontes afirmam que o artista é tratado como principal suspeito, acompanhado de uma segunda pessoa ainda não identificada que teria ajudado no esquartejamento.

Além disso, o TMZ informou que o reconhecimento da jovem foi dificultado por causa do grau de decomposição. O longo período em que o corpo de Celeste ficou congelado compromete exames forenses sobre causa e data da morte.

Após congelados, os restos foram colocado no porta-malas do Tesla registrado em nome de David Anthony Burke, identidade real de D4vd. A descoberta aconteceu após relatos de um “odor desagradável” vindo do veículo apreendido em um pátio de reboque.

D4vd nega qualquer envolvimento, mas detalhes levantam suspeitas. A mãe da vítima disse ao TMZ que o artista e a adolescente tinham a mesma tatuagem. “Shhh…” no dedo. Ela também disse que a filha namorava um jovem chamado David e estava desaparecida há mais de um ano.