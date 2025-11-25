Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rapper é suspeito de desmembrar e manter corpo da namorada congelado durante meses, diz site

D4vd teria recebido ajuda de uma segunda pessoa para armazenar corpo de adolescente de 15 anos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 20:23

Rapper é suspeito de ter mantido corpo de namorada adolescente armazenado durante meses
Rapper é suspeito de ter mantido corpo de namorada adolescente armazenado durante meses Crédito: Reprodução (Instagram/DR)

Os desdobramentos de um caso assustador chamou atenção nos últimos dias. Fontes do Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles revelaram ao site TMZ novos detalhes sobre a morte de Celeste Rivas Hernandez, adolescente de 15 anos, cujo foi encontrado em avançado estado de decomposição no porta-malas do carro do rapper D4vd, em setembro deste ano.

D4vd

Rapper teve show cancelado para o Lollapalloza 2026 por Reprodução | Instagram
Rapper teve show cancelado para o Lollapalloza 2026 por Reprodução | Instagram
Rapper teve show cancelado para o Lollapalloza 2026 por Reprodução | Instagram
Rapper teve show cancelado para o Lollapalloza 2026 por Reprodução | Instagram
Rapper teve show cancelado para o Lollapalloza 2026 por Reprodução | Instagram
1 de 5
Rapper teve show cancelado para o Lollapalloza 2026 por Reprodução | Instagram

De acordo com o site, D4vd, suspeito do homicídio de Celeste Rivas, possuía um congelador grande que pode ter sido usado para armazenar um corpo, um fato relevante, visto que o corpo dela aparentemente estava congelado há meses.

Ainda segundo o portal, legistas não conseguiram determinar a causa exata da morte porque o corpo encontrado desmembrado teria sido mantido congelado por meses antes de ser colocado no veículo. Fontes afirmam que o artista é tratado como principal suspeito, acompanhado de uma segunda pessoa ainda não identificada que teria ajudado no esquartejamento.

Além disso, o TMZ informou que o reconhecimento da jovem foi dificultado por causa do grau de decomposição. O longo período em que o corpo de Celeste ficou congelado compromete exames forenses sobre causa e data da morte.

Após congelados, os restos foram colocado no porta-malas do Tesla registrado em nome de David Anthony Burke, identidade real de D4vd. A descoberta aconteceu após relatos de um “odor desagradável” vindo do veículo apreendido em um pátio de reboque.

D4vd nega qualquer envolvimento, mas detalhes levantam suspeitas. A mãe da vítima disse ao TMZ que o artista e a adolescente tinham a mesma tatuagem. “Shhh…” no dedo. Ela também disse que a filha namorava um jovem chamado David e estava desaparecida há mais de um ano.

Outra conexão citada foi uma faixa vazada em 2023, chamada “Celeste Demo unfin”, na qual o rapper canta: “Oh, Celeste / The girl with my name tattooed on her chest…”. D4vd é conhecido por hits como “Here With Me” e “Romantic Homicide”, teria show marcado no Lollapalooza Brasil 2026, mas a apresentação foi cancelada.

Leia mais

Imagem - 5 filmes que chegam ao cinema na última semana de novembro

5 filmes que chegam ao cinema na última semana de novembro

Imagem - Receitas com chia: 4 opções saudáveis e ricas em proteínas para o café da manhã

Receitas com chia: 4 opções saudáveis e ricas em proteínas para o café da manhã

Imagem - Papel de parede: 5 modelos para transformar os ambientes

Papel de parede: 5 modelos para transformar os ambientes

Tags:

Rapper

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Cantora Simone Mendes conseguiu emagrecer quase 40 quilos com alimento baratinho, que equilibra o colesterol e previne anemia

Cantora Simone Mendes conseguiu emagrecer quase 40 quilos com alimento baratinho, que equilibra o colesterol e previne anemia
Imagem - Rafa Kalimann revela que começou a fumar aos 14 anos para emagrecer

Rafa Kalimann revela que começou a fumar aos 14 anos para emagrecer

MAIS LIDAS

Imagem - Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões
01

Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões

Imagem - Áries, Gêmeos e Virgem passam por um grande teste nesta terça-feira (25 de novembro)
02

Áries, Gêmeos e Virgem passam por um grande teste nesta terça-feira (25 de novembro)

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
03

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador

Imagem - Áries, Câncer, Libra e Aquário recebem um recado importante do universo hoje (25 de novembro)
04

Áries, Câncer, Libra e Aquário recebem um recado importante do universo hoje (25 de novembro)