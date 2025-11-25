Rapper é suspeito de desmembrar e manter corpo da namorada congelado durante meses, diz site

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 20:23
Os desdobramentos de um caso assustador chamou atenção nos últimos dias. Fontes do Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles revelaram ao site TMZ novos detalhes sobre a morte de Celeste Rivas Hernandez, adolescente de 15 anos, cujo foi encontrado em avançado estado de decomposição no porta-malas do carro do rapper D4vd, em setembro deste ano.
D4vd
De acordo com o site, D4vd, suspeito do homicídio de Celeste Rivas, possuía um congelador grande que pode ter sido usado para armazenar um corpo, um fato relevante, visto que o corpo dela aparentemente estava congelado há meses.
Ainda segundo o portal, legistas não conseguiram determinar a causa exata da morte porque o corpo encontrado desmembrado teria sido mantido congelado por meses antes de ser colocado no veículo. Fontes afirmam que o artista é tratado como principal suspeito, acompanhado de uma segunda pessoa ainda não identificada que teria ajudado no esquartejamento.
Além disso, o TMZ informou que o reconhecimento da jovem foi dificultado por causa do grau de decomposição. O longo período em que o corpo de Celeste ficou congelado compromete exames forenses sobre causa e data da morte.
Após congelados, os restos foram colocado no porta-malas do Tesla registrado em nome de David Anthony Burke, identidade real de D4vd. A descoberta aconteceu após relatos de um “odor desagradável” vindo do veículo apreendido em um pátio de reboque.
D4vd nega qualquer envolvimento, mas detalhes levantam suspeitas. A mãe da vítima disse ao TMZ que o artista e a adolescente tinham a mesma tatuagem. “Shhh…” no dedo. Ela também disse que a filha namorava um jovem chamado David e estava desaparecida há mais de um ano.
Outra conexão citada foi uma faixa vazada em 2023, chamada “Celeste Demo unfin”, na qual o rapper canta: “Oh, Celeste / The girl with my name tattooed on her chest…”. D4vd é conhecido por hits como “Here With Me” e “Romantic Homicide”, teria show marcado no Lollapalooza Brasil 2026, mas a apresentação foi cancelada.