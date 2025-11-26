DA BAHIA PARA O MUNDO

Wagner Moura é convocado para apresentar importante prêmio internacional de cinema

Ator baiano será o apresentador de uma categoria do Gotham Awards

Elis Freire

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 21:41

Wagner Moura em Cannes, 2025 Crédito: Reprodução

Wagner Moura foi um dos artistas convocados para apresentar um importante prêmio internacional de Cinema, que abre a temporada de premiação que se encerra com o Oscar 2026. A convocação foi para ser apresentador de uma das categorias do Gotham Awards. Ele e o filme "O Agente Secreto" foram indicados a premiação que acontece na próxima segunda-feira (1) em Nova York, nos Estados Unidos.

A lista de apresentadores foi divulgadas nesta quarta-feira (26), com nomes importantes da sétima arte. Além do baiano, outras estrelas também foram escolhidas como Elle Fanning, Ethan Hawke, Chris Rock, Andrew Scott, Amanda Seyfried, Kristen Stewart.

Na premiação, O Agente Secreto concorre em duas categorias: Melhor Roteiro Original, com o diretor e roteirista Kleber Mendonça Filho nomeado; e em Melhor Performance de Protagonista, com Wagner Moura.