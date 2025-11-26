Wagner Moura é convocado para apresentar importante prêmio internacional de cinema

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 21:41
Wagner Moura foi um dos artistas convocados para apresentar um importante prêmio internacional de Cinema, que abre a temporada de premiação que se encerra com o Oscar 2026. A convocação foi para ser apresentador de uma das categorias do Gotham Awards. Ele e o filme "O Agente Secreto" foram indicados a premiação que acontece na próxima segunda-feira (1) em Nova York, nos Estados Unidos.
A lista de apresentadores foi divulgadas nesta quarta-feira (26), com nomes importantes da sétima arte. Além do baiano, outras estrelas também foram escolhidas como Elle Fanning, Ethan Hawke, Chris Rock, Andrew Scott, Amanda Seyfried, Kristen Stewart.
Wagner Moura
Na premiação, O Agente Secreto concorre em duas categorias: Melhor Roteiro Original, com o diretor e roteirista Kleber Mendonça Filho nomeado; e em Melhor Performance de Protagonista, com Wagner Moura.
O ator disputa com nomes importantes da indústria cinematográfica como Jennifer Lawrence, Ethan Hawke, Amanda Seyfried, Josh O’Connor.