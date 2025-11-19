MUITA FÉ

"O chamado de Deus em seu coração", diz Wagner Moura antes da fama; assista VÍDEO

O vídeo institucional gravado em 1999 pelo ator baiano viralizou nas redes sociais e mostra o artista antes da projeção internacional

Flavia Azevedo

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 21:35

Wagner Moura no Instagram na Academia do Oscar Crédito: Reprodução

Um vídeo antigo do ator Wagner Moura viralizou nas redes sociais nos últimos dias. A gravação, datada de 1999, mostra Moura apresentando um vídeo institucional do Instituto Adventista de Ensino do Nordeste (IAENE), localizado em Cachoeira, na Bahia. No achado nostálgico, Wagner Moura, convida o público a conhecer a instituição.

O IAENE, que hoje faz parte do Centro Universitário Adventista de Ensino do Nordeste (UNIAENE) / Faculdade Adventista da Bahia (FADBA), é uma instituição de ensino superior e básico, parte da Rede Adventista de Educação. O campus fica em uma área rural de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. O vídeo institucional de 1999 visava apresentar a estrutura e os valores da escola, que oferece desde o ensino infantil até a pós-graduação.

A viralização do clipe chamou a atenção pelo divertido contraste entre o astro de sucessos globais como Tropa de Elite, Narcos e o filme "O Agente Secreto" e sua fase inicial de carreira em produções regionais. lembrando que até os grandes talentos precisam passar por diversos jobs no início da jornada profissional.

