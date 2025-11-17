Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

James Van Der Beek leiloa itens de Dawson’s Creek para financiar tratamento de câncer

Diagnosticado com câncer colorretal estágio 3, o ator venderá objetos icônicos do seriado, incluindo camisa de flanela e colar dado à personagem Joey

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 21:00

James Van Der Beek
James Van Der Beek Crédito: Reprodução

O ator James Van Der Beek, conhecido por interpretar o protagonista Dawson Leery na popular série Dawson's Creek (1998-2003), anunciou que fará um leilão de itens de sua coleção pessoal da série. A medida visa arcar com os custos de seu tratamento contra um câncer colorretal estágio 3, com o qual foi diagnosticado no ano passado. O ator é pai de seis filhos.

O leilão, que ocorrerá na casa Propstore entre os dias 5 e 7 de dezembro, terá toda a renda revertida para o ator.

Itens com alto valor

Os objetos a serem vendidos são considerados tesouros pelos fãs, pois remetem diretamente à transição do personagem Dawson da adolescência para a vida adulta.

Em entrevista à revista People, Van Der Beek declarou: "Tenho guardado esses tesouros há anos, esperando o momento certo para fazer algo com eles, e com todas as reviravoltas inesperadas que a vida me apresentou recentemente, ficou claro que a hora é agora".

James Van Der Beek

James Van Der Beek, diagnosticado com câncer, emociona fãs em reunião de 'Dawson's Creek' por Reprodução/Redes Sociais
Diagnosticado com câncer, James Van Der Beek emociona fãs em reunião virtual de 'Dawson's Creek' por Reprodução/Redes Sociais
James Van Der Beek por Reprodução/Getty Images
Descubra o alerta de câncer colorretal que James Van Der Beek quase perdeu por Foto: Youtube/Reprodução
James Van Der Beek por Reprodução
James Van Der Beek por Reprodução
James Van Der Beek por Reprodução
James Van Der Beek por Reprodução
James Van Der Beek por Reprodução
James Van Der Beek por Reprodução
James Van Der Beek por Reprodução
James Van Der Beek por Reprodução
James Van Der Beek por Reprodução
James Van Der Beek por Reprodução
1 de 14
James Van Der Beek, diagnosticado com câncer, emociona fãs em reunião de 'Dawson's Creek' por Reprodução/Redes Sociais

Entre os destaques do leilão estão:

Camisa de Flanela: Uma peça usada por Dawson em diversos episódios, com valor estimado em cerca de US$ 4 mil (equivalente a R$ 21 mil, na cotação atual).

Colar: O colar que o protagonista deu à personagem Joey (Katie Holmes) no baile de formatura, com estimativa de valor entre US$ 26,4 mil e US$ 52,8 mil (entre R$ 140 mil e R$ 279,5 mil).

O seriado Dawson's Creek acompanhou a vida e os dilemas amorosos e existenciais de quatro amigos em Capeside, uma pequena cidade litorânea.

Por @flaviaazevedoalmeida, com agências

Leia mais

Imagem - Encontro nacional reúne mais de 600 agentes territoriais de cultura em Brasília

Encontro nacional reúne mais de 600 agentes territoriais de cultura em Brasília

Imagem - Nicolás Maduro canta "Imagine" e pede paz aos EUA durante comício

Nicolás Maduro canta "Imagine" e pede paz aos EUA durante comício

Imagem - "Caso Eloá": produtoras comentam o crime sob ótica do feminicídio culpabilização da vítima

"Caso Eloá": produtoras comentam o crime sob ótica do feminicídio culpabilização da vítima

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Caetano Veloso lamenta morte de Jards Macalé: 'Meu primeiro amigo carioca da música'

Caetano Veloso lamenta morte de Jards Macalé: 'Meu primeiro amigo carioca da música'
Imagem - Academia do Oscar posta foto de Wagner Moura e fãs projetam: 'Winner na área!'

Academia do Oscar posta foto de Wagner Moura e fãs projetam: 'Winner na área!'

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotofácil 3540, desta segunda-feira (17)
01

Resultado da Lotofácil 3540, desta segunda-feira (17)

Imagem - Resultado da Quina 6880, desta segunda-feira (17)
02

Resultado da Quina 6880, desta segunda-feira (17)

Imagem - Auditor Federal com salário de R$ 26 mil
03

Auditor Federal com salário de R$ 26 mil

Imagem - Cidade baiana é acusada de abandonar grupo de venezuelanos em rodoviária mineira
04

Cidade baiana é acusada de abandonar grupo de venezuelanos em rodoviária mineira