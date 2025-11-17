DAWSON´S CREEK

James Van Der Beek leiloa itens de Dawson’s Creek para financiar tratamento de câncer

Diagnosticado com câncer colorretal estágio 3, o ator venderá objetos icônicos do seriado, incluindo camisa de flanela e colar dado à personagem Joey

Flavia Azevedo

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 21:00

James Van Der Beek Crédito: Reprodução

O ator James Van Der Beek, conhecido por interpretar o protagonista Dawson Leery na popular série Dawson's Creek (1998-2003), anunciou que fará um leilão de itens de sua coleção pessoal da série. A medida visa arcar com os custos de seu tratamento contra um câncer colorretal estágio 3, com o qual foi diagnosticado no ano passado. O ator é pai de seis filhos.



O leilão, que ocorrerá na casa Propstore entre os dias 5 e 7 de dezembro, terá toda a renda revertida para o ator.

Itens com alto valor

Os objetos a serem vendidos são considerados tesouros pelos fãs, pois remetem diretamente à transição do personagem Dawson da adolescência para a vida adulta.

Em entrevista à revista People, Van Der Beek declarou: "Tenho guardado esses tesouros há anos, esperando o momento certo para fazer algo com eles, e com todas as reviravoltas inesperadas que a vida me apresentou recentemente, ficou claro que a hora é agora".

Entre os destaques do leilão estão:

Camisa de Flanela: Uma peça usada por Dawson em diversos episódios, com valor estimado em cerca de US$ 4 mil (equivalente a R$ 21 mil, na cotação atual).

Colar: O colar que o protagonista deu à personagem Joey (Katie Holmes) no baile de formatura, com estimativa de valor entre US$ 26,4 mil e US$ 52,8 mil (entre R$ 140 mil e R$ 279,5 mil).

O seriado Dawson's Creek acompanhou a vida e os dilemas amorosos e existenciais de quatro amigos em Capeside, uma pequena cidade litorânea.