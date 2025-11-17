James Van Der Beek leiloa itens de Dawson’s Creek para financiar tratamento de câncer

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Flavia Azevedo
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 21:00
O leilão, que ocorrerá na casa Propstore entre os dias 5 e 7 de dezembro, terá toda a renda revertida para o ator.
Itens com alto valor
Os objetos a serem vendidos são considerados tesouros pelos fãs, pois remetem diretamente à transição do personagem Dawson da adolescência para a vida adulta.
Em entrevista à revista People, Van Der Beek declarou: "Tenho guardado esses tesouros há anos, esperando o momento certo para fazer algo com eles, e com todas as reviravoltas inesperadas que a vida me apresentou recentemente, ficou claro que a hora é agora".
Entre os destaques do leilão estão:
Camisa de Flanela: Uma peça usada por Dawson em diversos episódios, com valor estimado em cerca de US$ 4 mil (equivalente a R$ 21 mil, na cotação atual).
Colar: O colar que o protagonista deu à personagem Joey (Katie Holmes) no baile de formatura, com estimativa de valor entre US$ 26,4 mil e US$ 52,8 mil (entre R$ 140 mil e R$ 279,5 mil).
O seriado Dawson's Creek acompanhou a vida e os dilemas amorosos e existenciais de quatro amigos em Capeside, uma pequena cidade litorânea.
com agências