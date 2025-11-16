ESCALADA DE TENSÃO

Nicolás Maduro canta "Imagine" e pede paz aos EUA durante comício

Presidente da Venezuela surpreende ao entoar clássico de John Lennon em meio a uma das escaladas mais tensas com Washington; EUA intensificam presença naval para combater o "narcoterrorismo"

Flavia Azevedo

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 20:38

Nicolás Maduro Crédito: Shutterstock

Em um gesto incomum, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, voltou a pedir paz aos Estados Unidos neste sábado (15), durante um comício no estado de Miranda. Em meio a apoiadores, o líder chavista surpreendeu ao entoar a canção pacifista "Imagine", clássico de John Lennon, enquanto apelava pelo diálogo entre os dois países.

O apelo ocorre em um dos momentos mais tensos nas relações entre Caracas e Washington nas últimas semanas. Os Estados Unidos intensificaram a presença militar no Caribe, justificando a operação como um esforço para combater o que a Casa Branca classifica como “narcoterrorismo” na região.

Crescimento da tensão

A mobilização militar americana tem sido significativa. Dados divulgados pelo governo dos EUA indicam que 20 ataques já foram realizados contra embarcações suspeitas de tráfico na região caribenha, resultando em 80 mortes.

Maduro criticou duramente a presença militar dos Estados Unidos e reforçou o alerta regional após o anúncio de que Trinidad e Tobago realizará exercícios militares conjuntos com tropas americanas a partir de hoje (16).

A tensão é alimentada pela troca de acusações: o presidente americano, Donald Trump, voltou a acusar Maduro de comandar redes internacionais de narcotráfico, acusações que o líder venezuelano nega categoricamente.

Veja imagens da situação na Venezuela 1 de 40