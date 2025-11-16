ANIVERSÁRIO DO PIX

Pix completa 5 anos como gigante econômico e alvo de investigações dos EUA

Principal método de pagamento do Brasil faz aniversário movimentando o equivalente a duas vezes o PIB

Flavia Azevedo

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 20:18

[Edicase]Com o Pix automático, empresas e usuários poderão automatizar pagamentos (Imagem: Eterna Images | Shutterstock) Crédito: Imagem: Eterna Images | Shutterstock

O Pix completa cinco anos neste domingo (16), consolidado como o principal método de pagamento do país. Lançado pelo Banco Central (BC) em 2020, o sistema de pagamentos instantâneos moveu cifras que atestam seu gigantismo na economia brasileira. No ano passado, as transações via Pix movimentaram R$ 26,4 trilhões, volume que equivale a quase duas vezes o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2024.

Segundo dados recentes do Banco Central, a relevância do sistema continua a crescer, registrando R$ 28 trilhões em transações somente até outubro deste ano. Atualmente, o Pix é utilizado por 170 milhões de adultos e mais de 20 milhões de empresas no Brasil.

Impacto social e concorrência

O Pix foi concebido para facilitar transações entre pessoas, mas rapidamente evoluiu com a adição de funcionalidades como o Pix Cobrança, que substitui o boleto, e o Pix Automático, equivalente ao débito automático.

O diretor de organização do sistema financeiro e resolução do Banco Central, Renato Gomes, avaliou - em entrevista para a Agência Brasil - que a plataforma cumpriu seu papel de inclusão. "Por um lado, teve essa redução de custo de distribuição de dinheiro. Por outro lado, teve, vamos dizer assim, esse aumento da fatia de clientes e do consumo dos clientes e, obviamente, como o Pix trouxe muita concorrência com o sistema de pagamentos, acabou havendo uma redução de tarifas", afirmou o diretor.

Alvo de investigação nos Estados Unidos

O sistema de pagamento, desenvolvido por servidores públicos brasileiros, ganhou destaque no cenário internacional ao se tornar alvo de uma investigação comercial do governo dos Estados Unidos.

A investigação, iniciada pelo governo Trump, levantou a suspeita de que o Pix poderia prejudicar empresas financeiras americanas que atuam no Brasil. Em resposta oficial enviada ao Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), o Brasil defendeu o Pix, afirmando que a ferramenta visa a segurança do sistema financeiro e não discrimina empresas estrangeiras.

Tecnologia nacional

As discussões para a criação do meio de pagamento instantâneo começaram oficialmente em 2016. Os requisitos fundamentais da ferramenta foram lançados em 2018, e o BC assumiu a administração e o desenvolvimento da base de dados em agosto de 2019, batizando o sistema de Pix em fevereiro de 2020. O lançamento oficial e com funcionamento 24 horas para todos os clientes ocorreu em 16 de novembro de 2020.