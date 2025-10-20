Acesse sua conta
Instabilidade no Pix: 272 reclamações são registradas por minuto nesta segunda (20)

A instabilidade no sistema de transferência financeira ocorre no mesmo dia em que uma falha global na Amazon Web Services (AWS) afeta serviços digitais no mundo

  • Perla Ribeiro

  • Agência Brasil

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:49

Pix
Pix Crédito: Shutterstock

O Pix registrou instabilidade nesta segunda-feira (20). Usuários de algumas instituições financeiras relatam interrupção de transferências e pagamentos em diferentes regiões do país. De acordo com o site Down Detector, que monitora o funcionamento de plataformas online, as primeiras reclamações sobre o Pix começaram por volta das 4h da madrugada (horário de Brasília) e se intensificaram ao longo da manhã. O volume de notificações atingiu 160 relatos por minuto às 11h30, 176 às 11h40 e chegou ao pico de aproximadamente 272 reclamações por minuto às 14h17.

As falhas foram observadas principalmente em grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Curitiba e Recife. Durante o período de instabilidade, houve aumento expressivo nas buscas na internet por termos relacionados ao Pix e a fintechs. No entanto, bancos tradicionais como Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal também registraram aumento nas queixas. No Banco do Brasil, houve um aumento de reclamações durante a manhã, mas a situação se normalizou agora à tarde.

Por meio de breve nota, o Banco Central (BC) informou que “os sistemas administrados pelo BC funcionam normalmente” e que segue monitorando o desempenho das instituições participantes do sistema de pagamentos instantâneos. Até o início da tarde, o BC não havia identificado falhas internas relacionadas ao incidente. A autoridade monetária não confirmou a relação entre a instabilidade do Pix e a falha da AWS. No entanto, segundo publicações especializadas em tecnologia, a coincidência de horários pode indicar impactos indiretos decorrentes da dependência de serviços de computação em nuvem.

A instabilidade no Pix ocorre no mesmo dia em que uma falha global na Amazon Web Services (AWS) afeta serviços digitais em todo o planeta. Divisão da Amazon responsável por serviços de computação em nuvem, a Amazon Web Services informou que enfrenta dificuldades técnicas na região US-East-1, área sob a responsabilidade da empresa que abrange o Nordeste dos Estados Unidos. Essa infraestrutura é usada por empresas de diversos setores para hospedagem, armazenamento e processamento de dados.

A pane causou instabilidade em sites e aplicativos de grande porte, incluindo Mercado Livre, Mercado Pago, Reddit, Roblox, Snapchat, Wellhub (antigo Gympass), TotalPass, Perplexity e Prime Video. Na América Latina, os reflexos foram sentidos em serviços de comércio eletrônico, entretenimento e tecnologia financeira.

