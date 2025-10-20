FALHA GLOBAL?

Instabilidade no Pix: 272 reclamações são registradas por minuto nesta segunda (20)

A instabilidade no sistema de transferência financeira ocorre no mesmo dia em que uma falha global na Amazon Web Services (AWS) afeta serviços digitais no mundo



Perla Ribeiro

Agência Brasil

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:49

Pix Crédito: Shutterstock

O Pix registrou instabilidade nesta segunda-feira (20). Usuários de algumas instituições financeiras relatam interrupção de transferências e pagamentos em diferentes regiões do país. De acordo com o site Down Detector, que monitora o funcionamento de plataformas online, as primeiras reclamações sobre o Pix começaram por volta das 4h da madrugada (horário de Brasília) e se intensificaram ao longo da manhã. O volume de notificações atingiu 160 relatos por minuto às 11h30, 176 às 11h40 e chegou ao pico de aproximadamente 272 reclamações por minuto às 14h17.

As falhas foram observadas principalmente em grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Curitiba e Recife. Durante o período de instabilidade, houve aumento expressivo nas buscas na internet por termos relacionados ao Pix e a fintechs. No entanto, bancos tradicionais como Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal também registraram aumento nas queixas. No Banco do Brasil, houve um aumento de reclamações durante a manhã, mas a situação se normalizou agora à tarde.

Por meio de breve nota, o Banco Central (BC) informou que “os sistemas administrados pelo BC funcionam normalmente” e que segue monitorando o desempenho das instituições participantes do sistema de pagamentos instantâneos. Até o início da tarde, o BC não havia identificado falhas internas relacionadas ao incidente. A autoridade monetária não confirmou a relação entre a instabilidade do Pix e a falha da AWS. No entanto, segundo publicações especializadas em tecnologia, a coincidência de horários pode indicar impactos indiretos decorrentes da dependência de serviços de computação em nuvem.

A instabilidade no Pix ocorre no mesmo dia em que uma falha global na Amazon Web Services (AWS) afeta serviços digitais em todo o planeta. Divisão da Amazon responsável por serviços de computação em nuvem, a Amazon Web Services informou que enfrenta dificuldades técnicas na região US-East-1, área sob a responsabilidade da empresa que abrange o Nordeste dos Estados Unidos. Essa infraestrutura é usada por empresas de diversos setores para hospedagem, armazenamento e processamento de dados.