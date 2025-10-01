Acesse sua conta
Pix terá botão de contestação a partir desta 4ª. Saiba como funciona

O Banco Central (BC) anunciou que o sistema do Pix terá um botão de contestação de transação que poderá ser usado em caso de fraude ou golpe

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:32

Pix
Pix Crédito: Shutterstock

O Banco Central (BC) anunciou que o Pix terá um botão de contestação disponível para todos os usuários a partir desta quarta-feira (1º/10). A ferramenta poderá ser acessada por meio dos aplicativos dos bancos e das instituições financeiras.

A ideia é que o botão seja utilizado em casos de fraudes, golpes ou coerção no âmbito do Pix. Dessa forma, a contestação é feita de forma digital, sem precisar passar por interação humana. De acordo com o BC, o novo arranjo é uma melhoria do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que permite a devolução de valores transferidos por Pix em situações específicas.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

