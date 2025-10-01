ECONOMIA

Pix terá botão de contestação a partir desta 4ª. Saiba como funciona

O Banco Central (BC) anunciou que o sistema do Pix terá um botão de contestação de transação que poderá ser usado em caso de fraude ou golpe

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:32

O Banco Central (BC) anunciou que o Pix terá um botão de contestação disponível para todos os usuários a partir desta quarta-feira (1º/10). A ferramenta poderá ser acessada por meio dos aplicativos dos bancos e das instituições financeiras.