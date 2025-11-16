Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gesto histórico: Vaticano devolve 62 artefatos indígenas ao Canadá

Ação ocorre três anos após pedido de desculpas do Papa Francisco pelo papel da Igreja no "genocídio cultural"

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 19:55

Em 2022, o Papa Francisco pediu perdão aos indígenas canadenses
Em 2022 o Papa Francisco pediu perdão aos indígenas canadenses Crédito: Divulgação/Vatican Media

O Vaticano realizou um gesto de alcance histórico ao devolver 62 artefatos indígenas ao Canadá, 100 anos após os objetos terem sido retirados de diversas tribos e levados para exibição em um museu missionário em Roma. A ação é um desdobramento direto do pedido de desculpas histórico emitido pelo Papa Francisco em 2022 às Primeiras Nações do Canadá, por conta do papel da Igreja no "genocídio" e na supressão da identidade indígena por meio do sistema de escolas residenciais.

Em uma declaração conjunta com a Conferência Canadense de Bispos Católicos (CCCB), o Vaticano afirmou que o Papa "deseja que este presente represente um sinal concreto de diálogo, respeito e fraternidade". Os objetos, que pertenciam à coleção etnográfica dos Museus Vaticanos, conhecida como Museu Anima Mundi, foram originalmente enviados por missionários a Roma para uma grande exposição realizada em 1925.

Contexto histórico e a polêmica do "presente"

Os 62 artefatos, que incluem um caiaque inuit historicamente usado para caçar baleias e um conjunto de luvas bordadas da Nação Cree, foram levados para a Europa em um período em que a lei canadense e decretos católicos proibiam as práticas espirituais dos povos nativos, inclusive proibindo a posse de certos itens cerimoniais.

Apesar de a Igreja descrever os objetos como "presentes" oferecidos por líderes tribais, críticos contestam essa caracterização, citando a profunda desigualdade de poder existente no momento da transferência. O comunicado conjunto da Igreja afirma que os artefatos "testemunham a história do encontro entre a fé e as culturas dos povos indígenas".

Veja imagens sobre cultura indígena no Brasil

Deuses indígenas por Divulgação
Deuses indígenas por Bianca Duarte
Deuses indígenas por Bianca Duarte
Deuses indígenas por Bianca Duarte
Deuses indígenas por Reprodução
Deuses indígenas por Bianca Duarte
Deuses indígenas por Bianca Duarte
Deuses indígenas por Bianca Duarte
Deuses indígenas por Bianca Duarte
Deuses indígenas por Reprodução
Deuses indígenas por Bianca Duarte
Deuses indígenas por Bianca Duarte
[Edicase]Dia Internacional dos Povos Indígenas celebra as tradições e a diversidade dos povos originários (Imagem: Reprodução digital | Gullane Filmes) por Imagem: Reprodução digital | Gullane Filmes
indígenas por Gustavo Lima/STJ
Exposição 'Bancos Indígenas do Brasil: Rituais' por Divulgação
Protesto de indígenas Pataxó na BR-101 em março deste ano por Reprodução
Grupos indígenas no 2 de Julho por Marina Silva/CORREIO
Indígenas se manifestam durante audiência por Marina Silva/CORREIO
Indígenas acompanham a audiência por Marina Silva/CORREIO
Indígenas Suruwahá, no Amazona por Sebastião Salgado/Reprodução
Bahia vai sediar Festa Literária dos Povos Indígenas, de 16 a 21 de maio por ONG Raso da Catarina
Exposição 'Somos Indígenas' segue até dia 16 de maio por Marina Silva/CORREIO
Indígenas por Joédson Alves/Agência Brasil
Terras habitadas pelos indígenas foram engolidas por construção de barragem por APIB/divulgação
Pirâmide etária das terras indígenas (esquerda) mostra que menos pessoas chegam à terceira idade por Reprodução/IBGE
Indígenas de várias etnias que participam do Acampamento Terra Livre 2024 marcham na Esplanada dos Ministérios por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Indígenas Baianos Promovem 'Fogueira Digital' para Diálogos sobre Diversidade e Paz por Divulgação/ Larrysa Machada
A taxa de mortalidade das crianças de até quatro anos entre indígenas no Brasil é mais que o dobro do restante da população infantil do país por Fernando Frazão/Agência Brasil
A disparidade salarial entre professores indígenas e não indígenas passa de R$ 3 mil por Amanda Chung/SECBA
Comunidade de indígenas Pataxó por Reprodução / AJIP
Comunidade de indígenas Pataxó por Reprodução / AJIP
Comunidade de indígenas Pataxó por Reprodução / AJIP
Materno-Infantil de Ilhéus é o primeiro hospital especializado no atendimento aos Povos Indígenas da Bahia por Divulgação
A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) divulgou as regras para acesso, cópia, divulgação, empréstimo, pesquisa e reprodução de itens do acervo mantido pela instituição por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ministra dos Povos Indígenas estava internada por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
[Edicase]Conexão com os povos indígenas proporciona uma visão autêntica da cultura amazônica (Imagem: Joa Souza | Shutterstock) por
Indígenas por Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Organizações indígenas dizem que seus direitos foram violados por Antônio Cruz/Agência Brasil
Daniel Munduruku comanda podcast infantil com histórias indígenas por (Divulgação)
Atualmente os indígenas venezuelanos da etnia Warao residem em uma vila em Feira de Santana por Divulgação/DPE-BA
Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Lula veta marco temporal para terras indígenas por Jefferson Rudy/Agência Senado
As lendas indígenas indicam que a aparência do guaraná foi devido aos olhos de um menino indígena terem sido plantados por ordem de Tupã por Leonardo Araújo/Guaraná do Brasil
Audiência pública com indígenas da Bahia por Arisson Marinho/ CORREIO
Roseana Braga mantém as tradicções afro-indígenas através da culinária por Ana Albuquerque
Indígenas protestam por Antonio Cruz/Agência Brasil
Indígenas por TV Brasil
Indígenas por Fernando Vivas/GOVBA
Indígenas da aldeia Jurema, de Porto Seguro, participaram pela primeira vez do desfile por Marina Silva/CORREIO
1 de 49
Deuses indígenas por Divulgação

Logística e o próximo passo

Os objetos foram entregues no último sábado (15) à CCCB, que planeja devolvê-los às suas comunidades de origem. O embaixador do Canadá junto à Santa Sé informou à CBC News que os itens estão armazenados em Roma e serão levados de volta ao Canadá em 6 de dezembro.

A CCCB afirmou que os artefatos serão transferidos para as Organizações Nacionais Indígenas do Canadá, que "garantirão que os artefatos sejam devolvidos às suas comunidades de origem". O custo da repatriação foi pago antecipadamente pelas próprias tribos, que planejam realizar cerimônias antes que a devolução oficial possa ocorrer.

O Ministro das Relações Exteriores do Canadá elogiou publicamente a iniciativa, classificando-a como "um passo importante que honra a diversidade da herança cultural dos povos indígenas e apoia os esforços contínuos em prol da verdade, da justiça e da reconciliação".

Por @flaviaazevedoalmeida, com agências

Leia mais

Imagem - "Caso Eloá": produtoras comentam o crime sob ótica do feminicídio culpabilização da vítima

"Caso Eloá": produtoras comentam o crime sob ótica do feminicídio culpabilização da vítima

Imagem - Nova lei pode obrigar pais a amarem os filhos?

Nova lei pode obrigar pais a amarem os filhos?

Imagem - Detalhes da briga entre Taís Araújo e Manuela Dias: ego, arte ou política?

Detalhes da briga entre Taís Araújo e Manuela Dias: ego, arte ou política?

Mais recentes

Imagem - Explosão causa incêndio em parque industrial e deixa ao menos 20 feridos

Explosão causa incêndio em parque industrial e deixa ao menos 20 feridos
Imagem - 'Safári Humano': turistas pagavam R$ 610 mil em viagem de luxo para ter direito a atirar em pessoas

'Safári Humano': turistas pagavam R$ 610 mil em viagem de luxo para ter direito a atirar em pessoas
Imagem - Criança brasileira tem dois dedos amputados por colegas de escola em Portugal: 'achava que ia morrer'

Criança brasileira tem dois dedos amputados por colegas de escola em Portugal: 'achava que ia morrer'

MAIS LIDAS

Imagem - Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18)
01

Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18)

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 104 vagas e salários de até R$ 2,6 mil por 20 horas semanais
02

Prefeitura abre concurso público com 104 vagas e salários de até R$ 2,6 mil por 20 horas semanais

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (16 de novembro) é As Nuvens: cuidado com interpretações precipitadas e conversas tensas
03

Carta do Baralho Cigano deste domingo (16 de novembro) é As Nuvens: cuidado com interpretações precipitadas e conversas tensas

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (16 de novembro) inspira 2 signos: não deixe esse medo arrancar de você o seu grande amor
04

Anjo da Guarda deste domingo (16 de novembro) inspira 2 signos: não deixe esse medo arrancar de você o seu grande amor