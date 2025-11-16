Gesto histórico: Vaticano devolve 62 artefatos indígenas ao Canadá

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Flavia Azevedo
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 19:55
O Vaticano realizou um gesto de alcance histórico ao devolver 62 artefatos indígenas ao Canadá, 100 anos após os objetos terem sido retirados de diversas tribos e levados para exibição em um museu missionário em Roma. A ação é um desdobramento direto do pedido de desculpas histórico emitido pelo Papa Francisco em 2022 às Primeiras Nações do Canadá, por conta do papel da Igreja no "genocídio" e na supressão da identidade indígena por meio do sistema de escolas residenciais.
Em uma declaração conjunta com a Conferência Canadense de Bispos Católicos (CCCB), o Vaticano afirmou que o Papa "deseja que este presente represente um sinal concreto de diálogo, respeito e fraternidade". Os objetos, que pertenciam à coleção etnográfica dos Museus Vaticanos, conhecida como Museu Anima Mundi, foram originalmente enviados por missionários a Roma para uma grande exposição realizada em 1925.
Contexto histórico e a polêmica do "presente"
Os 62 artefatos, que incluem um caiaque inuit historicamente usado para caçar baleias e um conjunto de luvas bordadas da Nação Cree, foram levados para a Europa em um período em que a lei canadense e decretos católicos proibiam as práticas espirituais dos povos nativos, inclusive proibindo a posse de certos itens cerimoniais.
Apesar de a Igreja descrever os objetos como "presentes" oferecidos por líderes tribais, críticos contestam essa caracterização, citando a profunda desigualdade de poder existente no momento da transferência. O comunicado conjunto da Igreja afirma que os artefatos "testemunham a história do encontro entre a fé e as culturas dos povos indígenas".
Logística e o próximo passo
Os objetos foram entregues no último sábado (15) à CCCB, que planeja devolvê-los às suas comunidades de origem. O embaixador do Canadá junto à Santa Sé informou à CBC News que os itens estão armazenados em Roma e serão levados de volta ao Canadá em 6 de dezembro.
A CCCB afirmou que os artefatos serão transferidos para as Organizações Nacionais Indígenas do Canadá, que "garantirão que os artefatos sejam devolvidos às suas comunidades de origem". O custo da repatriação foi pago antecipadamente pelas próprias tribos, que planejam realizar cerimônias antes que a devolução oficial possa ocorrer.
O Ministro das Relações Exteriores do Canadá elogiou publicamente a iniciativa, classificando-a como "um passo importante que honra a diversidade da herança cultural dos povos indígenas e apoia os esforços contínuos em prol da verdade, da justiça e da reconciliação".
Por @flaviaazevedoalmeida, com agências