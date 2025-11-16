REPARAÇÃO

Gesto histórico: Vaticano devolve 62 artefatos indígenas ao Canadá

Ação ocorre três anos após pedido de desculpas do Papa Francisco pelo papel da Igreja no "genocídio cultural"

Flavia Azevedo

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 19:55

Em 2022 o Papa Francisco pediu perdão aos indígenas canadenses Crédito: Divulgação/Vatican Media

O Vaticano realizou um gesto de alcance histórico ao devolver 62 artefatos indígenas ao Canadá, 100 anos após os objetos terem sido retirados de diversas tribos e levados para exibição em um museu missionário em Roma. A ação é um desdobramento direto do pedido de desculpas histórico emitido pelo Papa Francisco em 2022 às Primeiras Nações do Canadá, por conta do papel da Igreja no "genocídio" e na supressão da identidade indígena por meio do sistema de escolas residenciais.

Em uma declaração conjunta com a Conferência Canadense de Bispos Católicos (CCCB), o Vaticano afirmou que o Papa "deseja que este presente represente um sinal concreto de diálogo, respeito e fraternidade". Os objetos, que pertenciam à coleção etnográfica dos Museus Vaticanos, conhecida como Museu Anima Mundi, foram originalmente enviados por missionários a Roma para uma grande exposição realizada em 1925.

Contexto histórico e a polêmica do "presente"

Os 62 artefatos, que incluem um caiaque inuit historicamente usado para caçar baleias e um conjunto de luvas bordadas da Nação Cree, foram levados para a Europa em um período em que a lei canadense e decretos católicos proibiam as práticas espirituais dos povos nativos, inclusive proibindo a posse de certos itens cerimoniais.

Apesar de a Igreja descrever os objetos como "presentes" oferecidos por líderes tribais, críticos contestam essa caracterização, citando a profunda desigualdade de poder existente no momento da transferência. O comunicado conjunto da Igreja afirma que os artefatos "testemunham a história do encontro entre a fé e as culturas dos povos indígenas".

Logística e o próximo passo

Os objetos foram entregues no último sábado (15) à CCCB, que planeja devolvê-los às suas comunidades de origem. O embaixador do Canadá junto à Santa Sé informou à CBC News que os itens estão armazenados em Roma e serão levados de volta ao Canadá em 6 de dezembro.

A CCCB afirmou que os artefatos serão transferidos para as Organizações Nacionais Indígenas do Canadá, que "garantirão que os artefatos sejam devolvidos às suas comunidades de origem". O custo da repatriação foi pago antecipadamente pelas próprias tribos, que planejam realizar cerimônias antes que a devolução oficial possa ocorrer.

O Ministro das Relações Exteriores do Canadá elogiou publicamente a iniciativa, classificando-a como "um passo importante que honra a diversidade da herança cultural dos povos indígenas e apoia os esforços contínuos em prol da verdade, da justiça e da reconciliação".