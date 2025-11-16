Acesse sua conta
Encontro nacional reúne mais de 600 agentes territoriais de cultura em Brasília

Evento do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC) debate o acesso da população às ações socioculturais

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 21:39

Encontro do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC)
Encontro do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC) Crédito: do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC)

Mais de 600 agentes territoriais de cultura de todo o país são aguardados em Brasília para o Encontro do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC), que começou neste domingo (16) e se estende até a próxima quarta-feira (19).

O evento é promovido pelo Ministério da Cultura (MinC) e, além dos agentes territoriais, contará com a presença de gestores públicos, representantes da sociedade civil e servidores do Ministério que atuam nas 23 unidades federativas e no Distrito Federal. Os agentes foram selecionados pelos Institutos Federais de Educação (IFs).

Objetivo e Estrutura do PNCC

O principal objetivo do encontro, segundo o MinC, é proporcionar a troca de experiências entre os participantes e realizar a avaliação do programa. O resultado servirá de base para o planejamento das próximas ações, com o foco em ampliar o acesso da população às políticas públicas de cultura.

Instituído em setembro de 2023, por meio da Portaria MinC nº 64, o PNCC se pauta na valorização e na promoção da diversidade cultural, étnico-racial e regional, buscando fortalecer as diferentes identidades e a participação popular no Sistema Nacional de Cultura.

O programa está estruturado em duas frentes de ação:

Comitês de Cultura: Instalados em 23 estados e no Distrito Federal, buscam fortalecer a participação social e criar redes de instituições dedicadas a ações socioculturais.

Agentes Territoriais de Cultura: São pessoas físicas com representatividade social e cultural, selecionadas via editais públicos para mapear iniciativas regionais, mobilizar comunidades e facilitar a comunicação entre a sociedade e o poder público.

Encontros de cultura em Salvador

Abrangência Nacional

O encontro destaca a capilaridade do programa, com agentes provenientes de todas as regiões do Brasil. Do total de 601 agentes culturais esperados, a maior parte vem das regiões: Sudeste (203 agentes) e Nordeste (175 agentes). O Sul contribui com 103 agentes, seguido pelo Norte (64) e Centro-Oeste (56).

Por @flaviaazevedoalmeida , com agências

