Encontro nacional reúne mais de 600 agentes territoriais de cultura em Brasília

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Flavia Azevedo
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 21:39
O evento é promovido pelo Ministério da Cultura (MinC) e, além dos agentes territoriais, contará com a presença de gestores públicos, representantes da sociedade civil e servidores do Ministério que atuam nas 23 unidades federativas e no Distrito Federal. Os agentes foram selecionados pelos Institutos Federais de Educação (IFs).
Objetivo e Estrutura do PNCC
O principal objetivo do encontro, segundo o MinC, é proporcionar a troca de experiências entre os participantes e realizar a avaliação do programa. O resultado servirá de base para o planejamento das próximas ações, com o foco em ampliar o acesso da população às políticas públicas de cultura.
Instituído em setembro de 2023, por meio da Portaria MinC nº 64, o PNCC se pauta na valorização e na promoção da diversidade cultural, étnico-racial e regional, buscando fortalecer as diferentes identidades e a participação popular no Sistema Nacional de Cultura.
O programa está estruturado em duas frentes de ação:
Comitês de Cultura: Instalados em 23 estados e no Distrito Federal, buscam fortalecer a participação social e criar redes de instituições dedicadas a ações socioculturais.
Agentes Territoriais de Cultura: São pessoas físicas com representatividade social e cultural, selecionadas via editais públicos para mapear iniciativas regionais, mobilizar comunidades e facilitar a comunicação entre a sociedade e o poder público.
Encontros de cultura em Salvador
Abrangência Nacional
O encontro destaca a capilaridade do programa, com agentes provenientes de todas as regiões do Brasil. Do total de 601 agentes culturais esperados, a maior parte vem das regiões: Sudeste (203 agentes) e Nordeste (175 agentes). O Sul contribui com 103 agentes, seguido pelo Norte (64) e Centro-Oeste (56).
Por @flaviaazevedoalmeida , com agências