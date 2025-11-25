'MOLHO BAIANO'

Wagner Moura faz Kelly Clarkson sambar ao vivo e cantora se rende: 'Sexy'

Ator foi ao The Kelly Clarkson Show divulgar 'O Agente Secreto'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 17:04

Wagner Moura ensina samba a Kelly Clarkson Crédito: Reprodução/YouTube

Wagner Moura voltou a roubar a cena nos Estados Unidos e dessa vez com samba e muito carisma. O ator baiano participou do The Kelly Clarkson Show nesta terça-feira (24), durante a divulgação do filme “O Agente Secreto”, longa brasileiro que disputa uma vaga na corrida pelo Oscar 2026.

Logo no início da entrevista, Kelly Clarkson chamou atenção para um detalhe curioso da carreira recente de Wagner: este é o primeiro filme que ele faz em português em 12 anos. O ator concordou e se disse aliviado:

“É uma sensação libertadora. Nem sei por que demorei tanto para voltar a atuar na minha língua.”

A apresentadora também não resistiu a brincar com o fato de Moura ter uma banda chamada Sua Mãe. Rindo, ele explicou o estilo do grupo e ainda perguntou se Kelly conhecia Roberto Carlos, ela admitiu que não, arrancando gargalhadas do estúdio.

Mas o momento que viralizou veio logo depois: ao falarem sobre samba, Kelly disse que adoraria aprender alguns passos. Em segundos, a banda do programa começou a tocar e Wagner puxou a apresentadora para o meio do palco.

Com bom humor, Kelly tentou acompanhar o gingado e se divertiu com a própria falta de habilidade, soltando entre risos: “Eu nunca vou conseguir parecer sexy assim!”

O Agente Secreto 1 de 19

A plateia foi ao delírio, e o ator, claro, mostrou porque o "molho baiano" faz sucesso até em talk show americano.

Durante o bate-papo, Wagner também relembrou histórias da juventude e surpreendeu Kelly ao contar que toca na banda Sua Mãe há mais de três décadas. "Temos alguns fãs", brincou.

The Kelly Clarkson Show 1 de 7

A apresentadora ainda destacou o prestígio do ator no cinema mundial, lembrando que ele foi o primeiro sul-americano a vencer o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes, justamente pelo papel em “O Agente Secreto”.