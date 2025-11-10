Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'O Agente Secreto' bate 'Predador' e estreia no topo da bilheteria brasileira

No total, O Agente Secreto teve 273,9 mil ingressos vendidos no período

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 13:03

O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6)
O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6) Crédito: Divulgação

Cotado para o Oscar 2026, O Agente Secreto teve ótima estreia nas bilheterias brasileiras. Lançado nacionalmente no último dia 6, o filme de Kleber Mendonça Filho fechou seus primeiros quatro dias em cartaz registrando R$ 6,66 milhões, superando outra grande estreia da semana, Predador: Terras Selvagens, que arrecadou R$5,7 milhões. Os dados são da Comscore

Em sua quarta semana em cartaz, O Telefone Preto 2 arrecadou R$ 1,86 milhão, a uma certa distância do valor registrado pelo drama Seu Não Fosse Você (R$ 1,52 milhão) e O Natal da Patrulha Canina (R$ 933,1 mil).

No total, O Agente Secreto teve 273,9 mil ingressos vendidos no período, pouco mais de 80 mil unidades a menos que Ainda Estou Aqui, que levou 358 mil pessoas aos cinemas em seu primeiro final de semana nos cinemas, em novembro de 2024.

Vale lembrar que O Agente Secreto já foi exibido em diferentes festivais de cinema no Brasil, incluindo a 49ª Mostra de Internacional de Cinema. A soma total arrecadada pelo filme contando essas sessões prévias é de R$8,12 milhões.

O Agente Secreto estreia nesta quinta-feira (6)

O Agente Secreto por Reprodução
O Agente Secreto por Reprodução
O Agente Secreto por Reprodução
O Agente Secreto por Laura Castor/Divulgação
O Agente Secreto por Divulgação
O Agente Secreto por Divulgação
O Agente Secreto por Divulgação
O Agente Secreto por Divulgação
O Agente Secreto por Divulgação
O Agente Secreto por Divulgação
O Agente Secreto por Divulgação
O Agente Secreto por Divulgação
1 de 12
O Agente Secreto por Reprodução

Ranking da bilheteria no Brasil

1. O Agente Secreto - R$ 6,66 milhões

2. Predador: Terras Selvagens - R$ 5,7 milhões

3. O Telefone Preto 2 - R$ 1,86 milhão

4. Se Não Fosse Você - R$ 1,52 milhão

5. O Natal da Patrulha Canina - R$ 933,1 mil

6. De Volta Para o Futuro (relançamento) - R$ 873,4 mil

7. Quando o Céu Se Engana - R$ 564,2 mil

8. Grand Prix: A Toda Velocidade - R$ 411,3 mil

9. TWICE: One In a Million - R$ 387,6 mil

10. A Casa Mágica da Gabby - R$ 375,8 mil

Leia mais

Imagem - Narrativa desconexa de O Agente Secreto é ofuscada por atuação deslumbrante de Wagner Moura

Narrativa desconexa de O Agente Secreto é ofuscada por atuação deslumbrante de Wagner Moura

Imagem - Wagner Moura e Kléber Mendonça marcarão presença em pré-estreia de 'O Agente Secreto' no Glauber Rocha

Wagner Moura e Kléber Mendonça marcarão presença em pré-estreia de 'O Agente Secreto' no Glauber Rocha

Imagem - Com estreia nesta semana, saiba onde assistir a ‘O Agente Secreto’ em Salvador

Com estreia nesta semana, saiba onde assistir a ‘O Agente Secreto’ em Salvador

Sinopse de O Agente Secreto

O Agente Secreto acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia perseguido pelas autoridades por comportamento subversivo durante a ditadura militar, nos anos 1970. Ele decide fugir e se esconder no Recife, onde começa a desconfiar das pessoas à sua volta.

O longa foi pré-selecionado para representar o Brasil no Oscar 2026, com veículos apontando a possibilidade do filme conseguir indicações a Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Ator (para Wagner Moura). O Agente Secreto está em cartaz em cinemas de todo o Brasil.

Mais recentes

Imagem - 3 orações poderosas ao anjo da guarda para começar a semana com proteção e equilíbrio

3 orações poderosas ao anjo da guarda para começar a semana com proteção e equilíbrio
Imagem - Almoço saudável: 7 receitas leves e ricas em proteínas para a semana

Almoço saudável: 7 receitas leves e ricas em proteínas para a semana
Imagem - Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 10 de novembro de 2025

Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 10 de novembro de 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Dinheiro chegando: 3 signos dão um salto financeiro surpreendente a partir de hoje (10 de novembro)
01

Dinheiro chegando: 3 signos dão um salto financeiro surpreendente a partir de hoje (10 de novembro)

Imagem - Queda do IPTV: serviços de streaming pirata derrubados tinham mais clientes que Claro e Sky juntas
02

Queda do IPTV: serviços de streaming pirata derrubados tinham mais clientes que Claro e Sky juntas

Imagem - Salvador terá show gratuito de Roberto Carlos na programação de final de ano; saiba mais
03

Salvador terá show gratuito de Roberto Carlos na programação de final de ano; saiba mais

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda-feira (10 de novembro) abençoa 3 signos: chega de angústia, o tempo de paz chegou para ficar
04

Anjo da Guarda desta segunda-feira (10 de novembro) abençoa 3 signos: chega de angústia, o tempo de paz chegou para ficar