Vilões prestes a incendiar tudo e beijo inesperado marcam 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (25)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 16:00
A terça-feira (25) em Êta Mundo Melhor! chega daquele jeito! Se você acha que a semana estava tranquila, é bom se preparar: o capítulo coloca abre caminho para uma tragédia prestes a acontecer.
Estela é a primeira a sentir o peso das próximas horas. Depois de descobrir o resultado do teste de gravidez de Zulma, ela teme a reação de Dita, que desconhece completamente a situação. A verdade, claro, não demora a cair no colo de quem mais vai se abalar.
Enquanto isso, Celso tenta acalmar Candinho, insistindo para que ele esqueça a suposta aparição de Sandra. Mas quem conhece Candinho sabe: quando ele coloca algo na cabeça, não é fácil tirar.
Zulma, por sua vez, segue radiante comemorando o resultado ‘positivo’ do seu teste, sem imaginar o terremoto que isso vai provocar. No outro extremo da história, Samir acaba deixando cair na fábrica o amuleto que ganhou de Candinho, dando início a uma sequência de acontecimentos decisivos.
Dita finalmente é informada por Estela sobre a suposta gravidez, e o choque é imediato. A notícia a desestrutura de tal forma que ela decide deixar a casa de Candinho e essa saída promete mexer profundamente com o protagonista.
Nem tudo, porém, é drama no capítulo. As crianças se reúnem para celebrar o aniversário de Picolé e Júnior, em uma cena leve que traz o respiro típico da novela. Zé dos Porcos aproveita para dançar com Francine, enquanto Maria Divina segue seu caminho ao lado de Sabiá.
Só que o clima romântico da noite fica ainda mais movimentado quando Lúcio toma coragem e beija Manoela, abrindo uma nova frente de emoções entre os dois.
Mas é Samir quem, sem querer, acaba desencadeando o momento mais perigoso da trama. Ele retorna à fábrica para recuperar seu amuleto e, sem imaginar o que está por vir, se aproxima do local justamente quando Sandra e Ernesto se preparam para incendiar tudo.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.