DONA DE MIM

Samuel visita abrigo onde foi adotado e descobre fato sobre seu passado

Herdeiro dos Boaz encontra senhor que lhe conta que ele foi uma criança diferente do homem que se tornou hoje; saiba mais

Elis Freire

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 18:01

Samuel abraçando o pai adotivo Abel Crédito: Reprodução / TV Globo

Sem chão após o término com a namorada Leona (Clara Moneke), Samuel (Juan Paiva) vai buscar se reconectar com o seu passado em "Dona de Mim, novela das 7 da TV Globo. O jovem irá até o abrigo onde foi adotado por Abel (Tony Ramos) para revisitar as suas raízes antes da adoção e lá irá se deparar com uma informação sobre a sua infância.

Tudo começará com um momento de emoção. No capítulo desta terça-feira (25), abalado, Samuel irá pegar do armário a mochila que Abel lhe entregou dizendo que chegou com ele no momento da adoção. O presidente da Boaz, então, vai pegar o documento da adoção e abraçar tentando buscar na memória tudo o que passou.

Samuel em "Dona de Mim" 1 de 6

Em seguida, o personagem de Juan Paiva terá uma conversa com Denise (Cris Larin), que trabalha há anos na mansão. “Denise, lembra de quando eu cheguei aqui?”, perguntará ele.

“Ô, se lembro. O menino calado. Prestava a maior atenção na gente. Onde guardava os talheres, onde ficava cada coisa. Não gostava de pedir nada pra ninguém”, dirá a funcionária, com nostalgia.

Visita ao passado

Samuel, então, decidirá ir até o abrigo onde foi adotado em uma espécie de visita ao passado. No local não haverá documentos, mas ele dará de cara com um senhor que lembrará dele quando criança.

“Samuel... Samuel? Meu Deus! Eu lembro de você. Você era terrível! Não parava um minuto quieto. Toda semana quebrava uma vidraça jogando bola”, revelará ele.

“Eu? Meu pai adotivo contou que eu fui uma criança tão quietinha”, estranhará Samuel.

“Vai ver, era medo de ser mandado de volta. Já vi acontecer. Tem medo que continua, né?”, explicará o homem.