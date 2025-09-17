PREVISÕES

Revista americana aposta que 'O Agente Secreto' terá cinco indicações no Oscar 2026

Hollywood Reporter vê longa de Kleber Mendonça Filho como favorito em categorias que vão de Melhor Filme a Ator para Wagner Moura

Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:55

Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' Crédito: Laura Castor/Divulgação

A revista Hollywood Reporter incluiu o longa “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, entre os favoritos ao Oscar 2026. Além da disputa já confirmada por Melhor Filme Internacional, o título brasileiro é apontado como forte concorrente em outras quatro categorias, incluindo Melhor Filme, Direção, Ator (com Wagner Moura) e Roteiro Original.

O crítico Scott Feinberg destacou o desempenho da produção nos principais festivais do ano, como Cannes, onde venceu prêmios de Melhor Direção e Melhor Ator, além do troféu da crítica internacional (Fipresci). O filme também foi bem recebido em Toronto e Telluride, reforçando sua força na corrida por indicações.

"A competição de melhor longa-metragem internacional do Oscar está ganhando forma. A notícia recente mais significativa relacionada a isso é a inscrição brasileira de 'O agente secreto' (Neon), que está a todo vapor nas passagens por festivais e exibições da indústria cinematográfica, com o roteirista/diretor Kleber Mendonça Filho e o ator principal Wagner Moura parecendo fortes concorrentes", destacou texto de previsões do crítico Scott Feinberg.