Revista americana aposta que 'O Agente Secreto' terá cinco indicações no Oscar 2026

Heider Sacramento
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:55
A revista Hollywood Reporter incluiu o longa “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, entre os favoritos ao Oscar 2026. Além da disputa já confirmada por Melhor Filme Internacional, o título brasileiro é apontado como forte concorrente em outras quatro categorias, incluindo Melhor Filme, Direção, Ator (com Wagner Moura) e Roteiro Original.
O crítico Scott Feinberg destacou o desempenho da produção nos principais festivais do ano, como Cannes, onde venceu prêmios de Melhor Direção e Melhor Ator, além do troféu da crítica internacional (Fipresci). O filme também foi bem recebido em Toronto e Telluride, reforçando sua força na corrida por indicações.
O Agente Secreto
"A competição de melhor longa-metragem internacional do Oscar está ganhando forma. A notícia recente mais significativa relacionada a isso é a inscrição brasileira de 'O agente secreto' (Neon), que está a todo vapor nas passagens por festivais e exibições da indústria cinematográfica, com o roteirista/diretor Kleber Mendonça Filho e o ator principal Wagner Moura parecendo fortes concorrentes", destacou texto de previsões do crítico Scott Feinberg.
Com isso, “O Agente Secreto” pode repetir feitos históricos de títulos brasileiros em Hollywood e se consolidar como um dos grandes destaques da temporada de premiações.