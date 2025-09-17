Acesse sua conta
Pâmela Lucciola deve substituir Otaviano Costa no Melhor da Noite

Apresentadora deve migrar para a faixa noturna da emissora após saída de Otaviano, prevista para outubro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:06

Pâmela Lucciola atualmente comanda o Melhor da Tarde
Pâmela Lucciola atualmente comanda o Melhor da Tarde Crédito: Reprodução

Mesmo após a saída de Otaviano Costa, prevista para o final de outubro, O Melhor da Noite seguirá na programação da Band. A emissora já estuda a substituição do apresentador, e Pâmela Lucciola, atualmente no comando do Melhor da Tarde, surge como a principal opção.

A mudança permitiria que a apresentadora migrasse da faixa vespertina para a noite, mantendo a continuidade do programa sem interrupções. A Band ainda não confirmou oficialmente a troca, mas fontes internas indicam que Pâmela Lucciola é a favorita para assumir o comando.

A saída de Otaviano Costa marca o encerramento de seu ciclo na atração, que vinha sendo exibida em horário nobre da emissora. A expectativa é que a transição ocorra de forma planejada, garantindo a manutenção da audiência e da dinâmica do programa.

Trajetória de sucesso

Natural de Itabuna, na Bahia, Pâmela Lucciola iniciou sua trajetória na TVE Bahia, ganhando experiência como comunicadora e apresentadora. Em 2018, ela desembarcou na Band para comandar o Band Mulher, atração voltada ao público feminino.

Sua primeira aparição em rede nacional ocorreu em novembro de 2023, quando substituiu temporariamente Glenda Kozlowski no Melhor da Noite, mostrando versatilidade como apresentadora e repórter.

Em março de 2025, com a reformulação do programa, Pâmela foi oficializada como dupla de Otaviano Costa, consolidando seu espaço na emissora e ampliando sua visibilidade no cenário nacional da televisão.

