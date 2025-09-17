‘Casamento às Cegas 50+’: Netflix libera novos episódios nesta quarta (17)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 10:02
A Netflix liberou nesta quarta-feira (17) os novos episódios da quinta temporada de Casamento às Cegas Brasil, intitulada Nunca É Tarde. Os episódios ficam disponíveis a partir das 4h da manhã (horário de Brasília).
Nesta edição, todos os participantes têm mais de 50 anos, mostrando que a busca pelo amor não tem idade. A temporada foi dividida em três partes: os quatro primeiros episódios estrearam em 10 de setembro, os próximos quatro chegam em 17 de setembro, e os dois últimos, com os casamentos, serão lançados em 24 de setembro.
Casamento às Cegas 50+
Ao todo, 15 homens e 15 mulheres tentam formar conexões emocionais sem se guiarem pela aparência. Durante dez dias, eles se conhecem apenas por meio das cabines. Cinco casais se formam, fazem os pedidos de casamento e se encontram pessoalmente, iniciando a fase da lua de mel. Depois, passam algumas semanas morando juntos, enfrentando os maiores conflitos, até decidir no altar se continuarão juntos ou se separarão.
O reality é apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo e está disponível exclusivamente na Netflix.