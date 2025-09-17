REALITY SHOW

‘Casamento às Cegas 50+’: Netflix libera novos episódios nesta quarta (17)

Participantes com mais de 50 anos buscam o amor na quinta temporada do reality

Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 10:02

Sílvia e Rivo no 'Casamento às cegas 5' Crédito: Julia Mataruna/Netflix

A Netflix liberou nesta quarta-feira (17) os novos episódios da quinta temporada de Casamento às Cegas Brasil, intitulada Nunca É Tarde. Os episódios ficam disponíveis a partir das 4h da manhã (horário de Brasília).

Nesta edição, todos os participantes têm mais de 50 anos, mostrando que a busca pelo amor não tem idade. A temporada foi dividida em três partes: os quatro primeiros episódios estrearam em 10 de setembro, os próximos quatro chegam em 17 de setembro, e os dois últimos, com os casamentos, serão lançados em 24 de setembro.

Ao todo, 15 homens e 15 mulheres tentam formar conexões emocionais sem se guiarem pela aparência. Durante dez dias, eles se conhecem apenas por meio das cabines. Cinco casais se formam, fazem os pedidos de casamento e se encontram pessoalmente, iniciando a fase da lua de mel. Depois, passam algumas semanas morando juntos, enfrentando os maiores conflitos, até decidir no altar se continuarão juntos ou se separarão.