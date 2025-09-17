NOVO CASAL

Marcos Pitombo assume novo namoro com catarinense em festival

Galã de novelas está junto com Felipe Kloppel desde maio e já viajou com o parceiro para Itália e Chile

Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 09:15

Casal aproveita festival e viagens internacionais desde que assumiu namoro em maio. Crédito: Reprodução/Instagram

Marcos Pitombo, conhecido por papéis em novelas como Haja Coração e Salve-se Quem Puder, revelou durante o festival The Town que está em um novo relacionamento. O eleito é Felipe Kloppel, catarinense de 33 anos, com quem o ator está desde maio.

O casal aproveitou viagens internacionais para celebrar momentos especiais, incluindo a passagem por Itália e Chile, além da festa surpresa de aniversário de 43 anos de Pitombo, em junho, na qual Felipe marcou presença.

Felipe Kloppel nasceu em Santa Catarina e atualmente mora em São Paulo. Formado em Relações Internacionais, ele já trabalhou para multinacionais e hoje ocupa um cargo de destaque em uma empresa americana, tendo estudado também em outros países, como México.