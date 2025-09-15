CINEMA

Após polêmica, 'O Agente Secreto' é escolhido para representar o Brasil no Oscar

Longa de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura vai tentar vaga na categoria de Melhor Filme Internacional

Wagner Moura em 'O Agente Secreto' Crédito: Reprodução

O Brasil anunciou nesta segunda-feira (15) que o filme “O Agente Secreto” será o representante nacional na disputa pelo Oscar 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional. A cerimônia da premiação ocorrerá em 15 de março de 2026.

A escolha da obra brasileira não garante a indicação final. O longa ainda precisará competir com produções de outros países para integrar a lista de cinco finalistas.

“O Agente Secreto” foi escolhido entre outros cinco filmes:

“Baby”, de Marcelo Caetano;

“Kasa Branca”, de Luciano Vidigal;

“Manas”, de Marianna Brennand;

“O Último Azul”, de Gabriel Mascaro;

“Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi

Houve polêmica recente com aumento de apoios públicos ao filme "Manas". Apesar disso, “O Agente Secreto” despontava como favorito desde sua passagem pelo Festival de Cannes, onde rendeu a Kleber Mendonça Filho o prêmio de melhor direção e a Wagner Moura o de melhor ator. O longa também já garantiu distribuição nos Estados Unidos pela Neon, mesma empresa responsável por “Anora”, vencedor mais recente do Oscar de melhor filme.

Nos últimos dias, porém, “Manas” ganhou força após exibição especial na Ross House, em Los Angeles, no sábado, apresentada por Julia Roberts e Sean Penn. Outro título que chegou forte à disputa foi “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, premiado com o Urso de Prata de Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim.

Sobre o filme

“O Agente Secreto” se passa na década de 1970 e acompanha a história de um professor universitário, vivido por Wagner Moura, que retorna ao Recife para se reconectar com o filho mais novo, mesmo em meio aos riscos da ditadura militar.

O filme ganhou destaque internacional no Festival de Cannes 2025: Wagner Moura foi premiado como melhor ator, e Kleber Mendonça Filho recebeu o prêmio de melhor direção. A obra também recebeu elogios da imprensa estrangeira. O jornal inglês The Guardian definiu o longa como "visual e dramaticamente soberbo", além de "ambicioso, complexo e elusivo". A revista americana Hollywood Reporter chamou o filme de "magistral", destacando o "retorno maravilhoso de Wagner Moura ao cinema brasileiro". Já o site The Playlist descreveu a produção como "uma obra-prima" e destacou o talento de Mendonça Filho, chamando o filme de "o esforço mais ambicioso e monumental de uma carreira sem tropeços até agora".

Critérios de seleção

Cada país pode indicar apenas um filme, que deve ser um longa-metragem com mais de 40 minutos, produzido fora dos Estados Unidos e com ao menos 50% do áudio original em idioma diferente do inglês. No Brasil, a decisão é feita pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, formada por 25 membros, metade deles especialistas ou artistas da área cinematográfica.

Além disso, os filmes não podem ter sido exibidos em TV aberta, TV paga ou plataformas de streaming antes de seu lançamento comercial nos cinemas, onde devem permanecer em cartaz por pelo menos sete dias consecutivos.

Corrida pela indicação

Depois da seleção nacional, o longa é inscrito oficialmente na Academia organizadora do Oscar. A votação acontece em duas fases. Na primeira, os membros da academia assistem aos filmes elegíveis e indicam até 15 obras. Em dezembro, essa lista de finalistas é divulgada.

Na segunda fase, os membros assistem novamente aos 15 filmes selecionados e escolhem os cinco indicados que concorrerão à estatueta na categoria de Melhor Filme Internacional.