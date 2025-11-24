Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Margareth Menezes lamenta morte de Jimmy Cliff: 'Memórias que seguem comigo'

Ministra da Cultura relembrou convivência na Bahia, parceria musical e o papel que teve na união do cantor com a artista Sônia Gomes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 14:05

Jimmy Cliff e Margareth Menezes
Jimmy Cliff e Margareth Menezes Crédito: Reprodução

A morte de Jimmy Cliff nesta segunda-feira (24) reverberou com força no Brasil, especialmente na Bahia, lugar onde o astro jamaicano encontrou música, amores, parcerias e uma família. Entre as pessoas que sentiram a partida do ícone do reggae, Margareth Menezes foi uma das que se emocionaram. A ministra da Cultura, que conviveu de perto com Cliff nos anos em que ele morou em Salvador, publicou um relato carinhoso nas redes sociais e lembrou momentos que marcaram a vida dos dois.

Margareth não apenas dividiu palco com Cliff: ela fez parte da história pessoal do cantor. Foi por intermédio dela que Jimmy conheceu a artista plástica mineira Sônia Gomes, com quem viveu uma relação intensa e teve a filha, a atriz e cantora Nabiyah Be. A própria Nabiyah contou recentemente, em entrevista, que seus pais foram apresentados por Margareth durante uma cerimônia de ayahuasca à beira-mar, em Salvador.

“Sou fruto dessa união sagrada”, disse.

Leia mais

Imagem - Morre Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres', aos 73 anos

Morre Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres', aos 73 anos

Imagem - Alerta do universo: 3 signos podem viver declarações, encontros e viradas intensas nesta segunda (24 de novembro)

Alerta do universo: 3 signos podem viver declarações, encontros e viradas intensas nesta segunda (24 de novembro)

Imagem - PM é acionada para retirar Dua Lipa de bar no Rio; entenda o que aconteceu

PM é acionada para retirar Dua Lipa de bar no Rio; entenda o que aconteceu

Jimmy Cliff tricolor

Jimmy Cliff com camisa tricolor por Reprodução
Jimmy Cliff em maio de 1980 com a camisa do Bahia por Gago/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff assiste Bahia x Atlético em março de 1991 por Antenor Pereira/Arquivo CORREIo
Bahia lamentou morte de Jimmy Cliff por Reprodução
1 de 4
Jimmy Cliff com camisa tricolor por Reprodução

No texto publicado nesta manhã, Margareth descreveu o impacto que Cliff teve na música e em sua vida. “O mundo da música amanheceu triste com a partida de Jimmy Cliff, que ao lado de Bob Marley e Peter Tosh colocou o reggae na sintonia do planeta”, escreveu. Ela lembrou que, na época em que Cliff morou na Bahia, os dois se aproximaram ainda mais enquanto ela gravava o álbum Kindala.

“Compartilhamos momentos musicais inesquecíveis”, disse.

Da convivência surgiu também uma parceria marcante: a gravação do dueto “Me Abraça e Me Beija”, composição de Gileno Felix e Lazzo Matumbi. Segundo Margareth, Cliff mergulhou com entusiasmo na cena cultural baiana, conectou-se com grupos locais e encontrou ali inspiração e acolhimento.

Jimmy Cliff tinha uma relação antiga com o Brasil. Ele se apresentou diversas vezes em Salvador, Recife, Rio, São Paulo e Belo Horizonte, e escolheu Gilberto Gil para abrir seus shows na década de 1980. Na Bahia, participou do Femadum, visitou a Fonte Nova, vestiu camisa de time, entrou em bloco de Carnaval e viveu como um baiano por alguns anos.

Jimmy Cliff na Bahia

Jimmy Cliff com Gil e Drão Gadelha por Gildo Lima/Arquivo CORREIO
Gil e Jimmy Cliff em 25 de maio de 1980 na chegada do artista por Gildo Lima/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff na chegada a Salvador por Gildo Lima/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff na chegada a Salvador por Gildo Lima/Arquivo CORREIO
Gilberto Gil e Jimmy Cliff em 1980 por Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff durante show em 1980 por Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em 1996 por Paulo Macedo/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff como Olodum no Carnaval de 1991 por Ailton Cordeiro/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff assiste Bahia x Atlético em março de 1991 por Antenor Pereira/Arquivo CORREIo
Jimmy Cliff em Salvador em 1990 por Celia Aguiar/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff com reitor da Ufba em 1995 por Paulo Macedo/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff com Luiz Felipe, reitor da Ufba, em 1995 por Paulo Macedo/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em Salvador em maio de 1980 por Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff durante show por Paulo Macedo/Arquivo CORREIO
Show em Salvador por Paulo Macedo/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em Salvador por Celia Aguiar/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em Salvador em novembro de 1993 por Celia Aguiar/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em Salvador por Gildo Lima/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em 1980 por Gildo Lima/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em 1984 por Antenor Pereira/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em show em 1980 por Jorge Souza/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em janeiro de 1995 por Márcio Costa e Silva/Arquivo CORRIEO
Jimmy Cliff em maio de 1980 com a camisa do Bahia por Gago/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff na Bahia por Reprodução
Jimmy Cliff na Bahia por Reprodução
Jimmy Cliff na Bahia por Reprodução
Jimmy Cliff na Bahia por Reprodução
1 de 27
Jimmy Cliff com Gil e Drão Gadelha por Gildo Lima/Arquivo CORREIO

LEIA MAIS SOBRE O CASO

FOTOS: veja imagens das passagens de Jimmy Cliff pela Bahia

'Queria mais gols': O dia em que Jimmy Cliff viu o Bahia empatar na Fonte Nova

Jimmy Cliff na Bahia: astro foi na Fonte Nova, tem filha baiana e conheceu esposa por meio de Margareth Menezes

Saiba o que provocou a morte de Jimmy Cliff

Aos 81 anos, Jimmy Cliff morre após complicações de saúde na Jamaica

A filha Nabiyah Be, nascida e criada na capital baiana, também herdou essa conexão. Margareth citou o carinho que tem pela jovem, com quem já dividiu palco ainda na infância.

“Na Bahia, ficou, casou e teve uma filha, com quem convivi e tenho muito carinho”, escreveu.

Em sua homenagem final, a ministra destacou o legado cultural do cantor, que influenciou gerações e abriu caminhos para a música jamaicana no mundo.

“A vida segue o seu caminho, e as memórias que tenho com ele seguirão em mim. Para sempre, Jimmy Cliff.”

Leia mais

Imagem - Saúde do homem: como a falta de cuidado afeta a longevidade

Saúde do homem: como a falta de cuidado afeta a longevidade

Imagem - Quer aproveitar a aposentadoria? Veja como os fundos de investimento podem ajudar

Quer aproveitar a aposentadoria? Veja como os fundos de investimento podem ajudar

Imagem - 5 benefícios do jiu-jítsu para mulheres

5 benefícios do jiu-jítsu para mulheres

Tags:

Morte Jimmy Cliff Reggae Ministra Jimmy Cliff na Bahia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Murph: descubra o desafio de CrossFit que virou febre no mundo; veja como fazer

Murph: descubra o desafio de CrossFit que virou febre no mundo; veja como fazer
Imagem - Segunda poderosa: 4 signos podem destravar dinheiro, acordos e oportunidades hoje (24 de novembro)

Segunda poderosa: 4 signos podem destravar dinheiro, acordos e oportunidades hoje (24 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador
01

Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador

Imagem - Anjo da Abundância anuncia que 4 signos recebem forte onda de prosperidade e sorte nesta segunda (24 de novembro)
02

Anjo da Abundância anuncia que 4 signos recebem forte onda de prosperidade e sorte nesta segunda (24 de novembro)

Imagem - Saiba qual é o tipo de câncer que pode te levar a confundir com dor de coluna: ‘vivia 24 horas com dor’
03

Saiba qual é o tipo de câncer que pode te levar a confundir com dor de coluna: ‘vivia 24 horas com dor’

Imagem - Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais
04

Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais