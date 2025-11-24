NOVELA DAS 6

Segredo revelado e 'fantasma' deixam Candinho perturbado em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (24)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

A semana começa quente em Êta Mundo Melhor! nesta segunda-feira, 24 de novembro. O capítulo chega com uma chuva de acontecimentos importantes que mexem com vários núcleos da trama.

Logo de cara, Ernesto age rapidamente para evitar que Candinho reconheça Sandra. A atitude suspeita do vilão aumenta ainda mais o clima de desconfiança ao redor da dupla. Enquanto isso, Manoela abre o coração com Margarida e admite que ficou balançada com a aproximação de Lúcio.

Haydée, por sua vez, encontra um poema escrito por Lúcio no antigo diário de sua mãe. A descoberta a deixa tão surpresa que ela decide confrontar o empresário na mesma hora, em busca de respostas.

No interior, Cunegundes faz o que sabe fazer de melhor: esconder coisas. Dessa vez, a matriarca guarda o segredo de que encontrou uma esmeralda e, claro, não pretende contar a ninguém tão cedo.

Já Candinho vive um momento intrigante ao acreditar que viu o “fantasma” de Sandra. A suposta aparição mexe demais com ele, abrindo margem para novas confusões.

Na Casa dos Anjos, Samir tenta dar um jeitinho de fugir para ir à festa de Júnior, mas é pego no flagra e acaba punido por Zulma. A situação só piora quando Carmem convence Zulma a contratá-la como secretária, movimentando ainda mais o ambiente.

Enquanto isso, Lauro fica intrigado ao receber o teste de gravidez de Sônia com resultado negativo. No mesmo capítulo, Lúcio decide abrir o jogo com Haydée e explica por que não é seu pai.

E para fechar o capítulo com chave de ouro, Túlio e Estela recebem um choque: o teste de gravidez de Zulma aparece como positivo, deixando o casal sem entender absolutamente nada e o público também.