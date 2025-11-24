Segredo revelado e 'fantasma' deixam Candinho perturbado em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (24)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 16:00
A semana começa quente em Êta Mundo Melhor! nesta segunda-feira, 24 de novembro. O capítulo chega com uma chuva de acontecimentos importantes que mexem com vários núcleos da trama.
Haydée, por sua vez, encontra um poema escrito por Lúcio no antigo diário de sua mãe. A descoberta a deixa tão surpresa que ela decide confrontar o empresário na mesma hora, em busca de respostas.
No interior, Cunegundes faz o que sabe fazer de melhor: esconder coisas. Dessa vez, a matriarca guarda o segredo de que encontrou uma esmeralda e, claro, não pretende contar a ninguém tão cedo.
Já Candinho vive um momento intrigante ao acreditar que viu o “fantasma” de Sandra. A suposta aparição mexe demais com ele, abrindo margem para novas confusões.
Na Casa dos Anjos, Samir tenta dar um jeitinho de fugir para ir à festa de Júnior, mas é pego no flagra e acaba punido por Zulma. A situação só piora quando Carmem convence Zulma a contratá-la como secretária, movimentando ainda mais o ambiente.
Enquanto isso, Lauro fica intrigado ao receber o teste de gravidez de Sônia com resultado negativo. No mesmo capítulo, Lúcio decide abrir o jogo com Haydée e explica por que não é seu pai.
E para fechar o capítulo com chave de ouro, Túlio e Estela recebem um choque: o teste de gravidez de Zulma aparece como positivo, deixando o casal sem entender absolutamente nada e o público também.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.