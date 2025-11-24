Acesse sua conta
Alerta do universo: 3 signos podem viver declarações, encontros e viradas intensas nesta segunda (24 de novembro)

A influência da Lua em Capricórnio traz maturidade afetiva, enquanto o Sol em Sagitário abre espaço para conversas profundas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 12:35

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A segunda-feira, 24 de novembro, chega com uma combinação astral que mexe diretamente no coração. A Lua em Capricórnio, firme e realista, encontra o entusiasmo do Sol em Sagitário e isso abre um portal ideal para conversas sinceras, gestos de compromisso e reencontros que podem mudar o rumo de uma relação.

Se você anda precisando organizar sentimentos, definir limites ou entender melhor o que quer, esse é o dia perfeito. O céu favorece diálogos honestos, aproximações espontâneas e aquela sensação gostosa de segurança emocional.

Áries, Libra e Peixes são os que mais sentem essa onda amorosa. Para uns, é a chance de resolver um mal-entendido; para outros, é o momento de assumir o que sentem de verdade. Mas todos os signos recebem uma dose extra de clareza e coragem para viver o que desejam.

Aproveite a energia do dia para se abrir, ouvir mais e agir com maturidade. O céu está conspirando para relações mais profundas e você pode ser surpreendido de forma muito positiva.

