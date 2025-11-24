Acesse sua conta
MC Poze do Rodo dá prazo para Vivi Noronha sair de casa: ‘Nunca tive interesse em permanecer’

Influenciadora desabafou sobre assunto nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 17:10

Influenciadora publicou foto de pertences em sacos de lixo
Influenciadora publicou foto de pertences em sacos de lixo Crédito: Reprodução | Instagram

Mais uma polêmica envolvendo a separação de MC Poze do Rodo e Viviane Noronha veio a tona após a influenciadora afirmar através dos stories do Instagram neste domingo (23), que o ex deu um prazo para que ele saia da casa em que morava com ele, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Eu fui expulsa da casa na qual eu morava com os meus três filhos, casada, e o que é mentira, eu vou provar aqui pra vocês. E uma coisa que eu quero deixar claro também é que eu nunca tive interesse em permanecer na casa dele, o meu problema foi por causa das crianças, porque ele tem muitos problemas respiratórios: bronquiolite, sinusite e rinite. Então permanecer numa casa com obras e com cheiro de tinta pode piorar”, disse Viviane.

O funkeiro e a influenciadora são pais de Júlia, de 6 anos, Miguel, de 4, e Laura, de 3. Vivi Noronha e Poze do Rodo anunciaram o término no dia 11 de novembro e desde então tem trocado alfinetadas nas redes sociais. Na última semana, Vivi reagiu a uma foto de Poze com uma loira, e o funkeiro curtiu uma publicação que afirmava que a ex-mulher tinha “300 chifres na cabeça”.

No mesmo dia, Poze do Rodo se pronunciou nas redes sociais sobre os boatos de traição após o fim do casamento. "Obrigado a todos que sempre torceu por nós [SIC]. Gratidão eterna. E tropa, parem de acreditar em tudo que vocês ver [SIC] na internet com papo que eu traí ela, esquece isso. O motivo do nosso término foi algo que nós dois conversamos e decidimos entre nós, nada fora disso!", disse.

