MC Poze do Rodo dá prazo para Vivi Noronha sair de casa: ‘Nunca tive interesse em permanecer’

Felipe Sena
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 17:10
Mais uma polêmica envolvendo a separação de MC Poze do Rodo e Viviane Noronha veio a tona após a influenciadora afirmar através dos stories do Instagram neste domingo (23), que o ex deu um prazo para que ele saia da casa em que morava com ele, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Poze do Rodo e Vivi Noronha
“Eu fui expulsa da casa na qual eu morava com os meus três filhos, casada, e o que é mentira, eu vou provar aqui pra vocês. E uma coisa que eu quero deixar claro também é que eu nunca tive interesse em permanecer na casa dele, o meu problema foi por causa das crianças, porque ele tem muitos problemas respiratórios: bronquiolite, sinusite e rinite. Então permanecer numa casa com obras e com cheiro de tinta pode piorar”, disse Viviane.
O funkeiro e a influenciadora são pais de Júlia, de 6 anos, Miguel, de 4, e Laura, de 3. Vivi Noronha e Poze do Rodo anunciaram o término no dia 11 de novembro e desde então tem trocado alfinetadas nas redes sociais. Na última semana, Vivi reagiu a uma foto de Poze com uma loira, e o funkeiro curtiu uma publicação que afirmava que a ex-mulher tinha “300 chifres na cabeça”.
No mesmo dia, Poze do Rodo se pronunciou nas redes sociais sobre os boatos de traição após o fim do casamento. "Obrigado a todos que sempre torceu por nós [SIC]. Gratidão eterna. E tropa, parem de acreditar em tudo que vocês ver [SIC] na internet com papo que eu traí ela, esquece isso. O motivo do nosso término foi algo que nós dois conversamos e decidimos entre nós, nada fora disso!", disse.