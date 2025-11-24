FILME

Sessão da Tarde exibe filme sobre desastre ambiental nesta terça-feira (25 de novembro)

Filme é exibido após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”

Felipe Sena

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 20:02

Filme é exibido nesta terça-feira (25) Crédito: Reprodução

Já pensou que uma grande locomotiva está fora de controle e um descarrilamento não é um dos maiores problemas, mas sim um trem carregado de produtos químicos tóxicos, que pode destruir uma cidade?

Um desastre ambiental à espreita é um dos maiores perigos iminentes em “Incontrolável”, filme em que um condutor (Chris Pine) e um maquinista experiente (Denzel Washington) precisam evitar que uma pequena cidade em seu caminho seja destruída. A única saída é colocar em prática uma operação muito arriscada, mas o tempo corre contra eles.