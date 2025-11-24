Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sessão da Tarde exibe filme sobre desastre ambiental nesta terça-feira (25 de novembro)

Filme é exibido após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 20:02

Filme é exibido nesta terça-feira (25)
Filme é exibido nesta terça-feira (25) Crédito: Reprodução

Já pensou que uma grande locomotiva está fora de controle e um descarrilamento não é um dos maiores problemas, mas sim um trem carregado de produtos químicos tóxicos, que pode destruir uma cidade?

Filme 'Incontrolável'

Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
1 de 5
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução

Um desastre ambiental à espreita é um dos maiores perigos iminentes em “Incontrolável”, filme em que um condutor (Chris Pine) e um maquinista experiente (Denzel Washington) precisam evitar que uma pequena cidade em seu caminho seja destruída. A única saída é colocar em prática uma operação muito arriscada, mas o tempo corre contra eles.

O filme é exibido nesta terça-feira (25) na Sessão da Tarde após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.

Leia mais

Imagem - Saúde do homem: como a falta de cuidado afeta a longevidade

Saúde do homem: como a falta de cuidado afeta a longevidade

Imagem - Jaguatirica: 7 curiosidades que todo amante da natureza precisa saber

Jaguatirica: 7 curiosidades que todo amante da natureza precisa saber

Imagem - Café da manhã de domingo: 3 receitas deliciosas e fáceis de preparar

Café da manhã de domingo: 3 receitas deliciosas e fáceis de preparar

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Não me sinto uma boa rainha de bateria', afirma Virginia Fonseca

'Não me sinto uma boa rainha de bateria', afirma Virginia Fonseca
Imagem - Gominho revela acidente com diamante feito das cinzas de Preta Gil: 'Lesado!'

Gominho revela acidente com diamante feito das cinzas de Preta Gil: 'Lesado!'

MAIS LIDAS

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (24 de novembro): mudanças sutis trazem clareza para todos os signos
01

Cor e número da sorte de hoje (24 de novembro): mudanças sutis trazem clareza para todos os signos

Imagem - Estudante de 18 anos sofre AVC e morre durante simulado para vestibular
02

Estudante de 18 anos sofre AVC e morre durante simulado para vestibular

Imagem - 3 signos vão ver o dinheiro fluir com mais facilidade nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)
03

3 signos vão ver o dinheiro fluir com mais facilidade nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

Imagem - Funcionário tem lanches roubados no trabalho e faz ‘jogo’ ao colocar laxante em comida: ‘Eu sei quais são, e você?’
04

Funcionário tem lanches roubados no trabalho e faz ‘jogo’ ao colocar laxante em comida: ‘Eu sei quais são, e você?’