Cardápio da semana: 7 receitas saudáveis e ricas em proteínas para o dia a dia

Portal Edicase
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 14:24
Em meio à crescente busca por hábitos alimentares mais equilibrados, refeições ricas em proteínas vêm ganhando destaque pela capacidade de promover saciedade, força muscular e estabilidade energética ao longo do dia. Para auxiliar quem deseja manter uma rotina prática sem abrir mão da qualidade nutricional, montamos um cardápio com 7 receitas saudáveis e ricas em proteínas para o dia a dia. A seleção reúne preparos simples, acessíveis e adequados às exigências da vida moderna. Confira!
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e sele os cubos de coxão mole até ficarem dourados. Adicione a cebola e o alho e refogue até murcharem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra a carne com água quente, tampe a panela e cozinhe por 30 minutos. Junte as batatas e as cenouras e cozinhe até ficarem macias. Desligue o fogo e sirva em seguida com o coentro.
Em um recipiente, tempere o peito de frango com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Em uma frigideira em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e grelhe o peito de frango até dourar ambos os lados. Desligue o fogo e reserve.
Em uma panela, cubra a quinoa com água, adicione sal e leve ao fogo baixo para cozinhar até a água secar e os grãos ficarem soltinhos. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e reserve. Na mesma panela, coloque os floretes de brócolis, cubra com água, acrescente sal e cozinhe em fogo médio por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva o peito de frango com a quinoa e o brócolis.
Em um recipiente, misture o atum com queijo cottage. Reserve. Em uma frigideira, aqueça a tortilha integral por 15 segundos de cada lado em fogo médio. Retire do fogo e recheie uma faixa com alface, tomate e a mistura de atum. Dobre o lado direito e esquerdo para o centro e enrole a parte inferior, apertando levemente conforme enrola. Pressione a emenda para baixo por alguns segundos para selar o wrap e sirva em seguida.
Em um recipiente, deixe o feijão-branco de molho em água por 8 horas. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione a abóbora-moranga e doure levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o feijão-branco e cubra com água. Tampe a panela e cozinhe por 20 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e sirva polvilhado com cebolinha.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a carne até perder a cor avermelhada. Acrescente as folhas de espinafre e o tomate e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e reserve. Em um recipiente, bata os ovos com sal. Despeje sobre a mistura com carne e mexa para incorporar. Unte uma frigideira com azeite de oliva e aqueça em fogo médio. Despeje um pouco da mistura na panela, espalhe para formar uma omelete e cozinhe por 5 minutos cada lado. Repita o processo com toda a mistura e sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o tofu e doure levemente todos os lados. Acrescente o curry e o leite de coco e cozinhe até o molho engrossar levemente. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, bata o grão-de-bico com um ovo e sal até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura em um recipiente, adicione a farinha de aveia e misture até formar uma massa. Disponha no fundo e nas laterais de uma forma untada com azeite de oliva e reserve. Ainda no liquidificador, bata o restante dos ovos com o iogurte natural, o sal, o espinafre e o tomate seco. Despeje a mistura sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.